晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基可能把史卓曼送往大都會嗎？ 紐媒報導點出當前狀況

2025/02/18 22:07

史卓曼。（資料照，法新社）史卓曼。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在傳出大都會休賽季簽下的先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）因診斷出嚴重闊背肌拉傷，將休息約6至8週的消息後，傳出史卓曼（Marcus Stroman）可能被列為潛在能填補大都會輪值的選手，對此紐媒報導指出大都會目前對於輪值的規劃。

《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導指出，根據他目前的了解，雖然史卓曼過去曾為大都會效力兩個球季，但就目前而言他不太可能重回大都會。

此外大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）在訪問中也表示，雖然蒙塔斯受傷後，輪值會出現空缺，但大都會目前並不打算進行外部補強，而是計畫靠他們現有的投手深度來彌補空缺。

史卓曼上賽季在洋基繳出10勝9敗，防禦率4.31的成績，雖然帳面成績看起來不差，但他在9月的防禦率高達8.80導致教練團最終將他調離輪值，最終更在季後賽時遭到教練團棄用。

在今年洋基休賽季的補強及傷兵歸隊後，史卓曼可能很難成為開季的輪值人選，這也讓洋基休賽季都在嘗試透過交易送走他，但由於他今年薪資高達1833萬，且擁有附帶今年投超過140局就自動增添一年1800萬美元合約的條件下，洋基制服組恐怕很難在開季前成功將史卓曼送走。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中