MLB》洋基可能把史卓曼送往大都會嗎？ 紐媒報導點出當前狀況

史卓曼。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在傳出大都會休賽季簽下的先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）因診斷出嚴重闊背肌拉傷，將休息約6至8週的消息後，傳出史卓曼（Marcus Stroman）可能被列為潛在能填補大都會輪值的選手，對此紐媒報導指出大都會目前對於輪值的規劃。

《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導指出，根據他目前的了解，雖然史卓曼過去曾為大都會效力兩個球季，但就目前而言他不太可能重回大都會。

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此外大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）在訪問中也表示，雖然蒙塔斯受傷後，輪值會出現空缺，但大都會目前並不打算進行外部補強，而是計畫靠他們現有的投手深度來彌補空缺。

史卓曼上賽季在洋基繳出10勝9敗，防禦率4.31的成績，雖然帳面成績看起來不差，但他在9月的防禦率高達8.80導致教練團最終將他調離輪值，最終更在季後賽時遭到教練團棄用。

在今年洋基休賽季的補強及傷兵歸隊後，史卓曼可能很難成為開季的輪值人選，這也讓洋基休賽季都在嘗試透過交易送走他，但由於他今年薪資高達1833萬，且擁有附帶今年投超過140局就自動增添一年1800萬美元合約的條件下，洋基制服組恐怕很難在開季前成功將史卓曼送走。

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