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網球》喬科維奇杜哈一戰出局！傷癒復出不敵貝雷蒂尼

2025/02/19 06:57

喬科維奇。（路透）喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）傷癒復出，卻在杜哈男網賽出師不利，第3種子塞爾維亞老將以6：7（4：7 ）、2：6爆冷栽在義大利非種子貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）的拍下，自元月澳洲公開賽迄今已呑2連敗。

這項卡達首都職業賽事，今年首度升格為ATP500等級，喬科維奇好不容易揮別澳網4強左腿受傷退賽陰霾，初登場面對過往交手4連勝穩居上風的貝雷蒂尼，卻意外陷入苦戰，37歲傳奇球星挨了13記愛司、2度被破發，自2022年蒙地卡羅大師賽以來首度一戰出局。

2016、2017年杜哈二連霸的喬科維奇，開賽與貝雷蒂尼互保拉鋸進入搶7，4：5連失關鍵2分讓出首盤，次盤他又發球失守形成0：3，情勢岌岌可危，僅撐1小時34分鐘直落二受挫，想在中東集滿職業生涯第100座冠軍的夢想，也意外提前破碎。

反觀過往飽受傷痛所苦的貝雷蒂尼，如今重拾最佳狀態，不但首挫喬科維奇，也是自2023年元月以來，頭一回擊敗Top10高手，「這是我一直想做的事情。」貝雷蒂尼甜蜜復仇，一吐包括2021年溫布頓錦標賽爭冠在內4連敗悶氣，「我曾在重要大賽與他對戰，始終希望能贏得一場。尤其歷經努力付出回歸賽場，我對自己的表現非常滿意。」

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