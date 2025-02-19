網球》杜拜前球后對決 史薇泰克送蛋橫掃媽媽老將阿莎蓮卡

史薇泰克。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年杜拜女網賽上演「前球后對決」，史薇泰克 （Iga Swiatek）未受因雨順延4個多小時影響，單打次輪初登場火力全開，6：0、6：2「送蛋」橫掃35歲白俄羅斯媽媽老將阿莎蓮卡（Victoria Azarenka），波蘭第2種子強勢開胡晉級16強。

這項WTA千分等級大賽，本週在阿拉伯聯合大公國進行，史薇泰克、阿莎蓮卡的世界排名都曾高居第1，也各自在此打過決賽。2023年屈居亞軍的小史技高一籌，開賽勢如破竹跨盤連下8局，反觀2010年攻頂失利的阿莎蓮卡，直到次盤第3局才回破開張，23歲的史薇泰克隨即再破滅火，僅花1小時13分鐘直落二出線，自2020年美國公開賽吞下交手首敗，職業生涯對戰4連勝，將與烏克蘭對手亞絲特蓮絲卡 （Dayana Yastremska）爭奪8強門票。

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苦等上場期間，史薇泰克透露最初熱身4、5次，然後坐下來看書， 「我還小睡了一會兒，感覺很好，然後開始玩樂高。」雖然前站同等級的杜哈決賽衛冕失利無緣四連霸，史薇泰克在杜拜調整回穩，不給擁有大滿貫雙冠的阿莎蓮卡太多機會，「她是傳奇球星，我非常尊重她。她的職業生涯非常出色，直到現在仍打得非常好。」

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