MLB》菅野智之首度春訓牛棚練投 明星捕手桑契斯直呼「完美」！

〔體育中心/綜合報導〕35歲日籍投手菅野智之休賽季以1年1300萬美元加盟金鶯,今天首度在春訓期間到牛棚練投,菅野的投球讓32歲明星捕手桑契斯(Gary Sanchez)直呼「完美」,桑契斯更讚賞菅野出色的控球能力。

菅野智之今到牛棚丟35球,球種除了速球外,還有卡特球、曲球、指叉球、伸卡球等球種。菅野這次卻沒有丟招牌武器之一的滑球。

桑契斯對菅野智之的投球讚不絕口。桑契斯表示,「一切都很輕鬆,投了很多好球,這對日本投手來說很常見,他看起來很棒。特別是低角度的速球,感覺像是我閉上眼睛,球都能準確進到我的手套。」

曾待過洋基和教士等球隊的桑契斯,過去接捕過日本投手田中將大、教士38歲日籍老將達比修有的投球。菅野智之受訪透過翻譯提到,「我覺得他很懂如何接日本投手的球,投給他真的很輕鬆。」

對於菅野智之的牛棚練投,金鶯總教練海德(Brandon Hyde)表示,考慮到菅野仍在適應新的國家和聯盟,不會過早下定論:「他確實非常好,我們會把他當作一名資深選手看待。」

