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MLB》菅野智之首度春訓牛棚練投 明星捕手桑契斯直呼「完美」！

2025/02/19 07:49

菅野智之。（資料照，今日美國）菅野智之。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕35歲日籍投手菅野智之休賽季以1年1300萬美元加盟金鶯，今天首度在春訓期間到牛棚練投，菅野的投球讓32歲明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）直呼「完美」，桑契斯更讚賞菅野出色的控球能力。

菅野智之今到牛棚丟35球，球種除了速球外，還有卡特球、曲球、指叉球、伸卡球等球種。菅野這次卻沒有丟招牌武器之一的滑球。

桑契斯對菅野智之的投球讚不絕口。桑契斯表示，「一切都很輕鬆，投了很多好球，這對日本投手來說很常見，他看起來很棒。特別是低角度的速球，感覺像是我閉上眼睛，球都能準確進到我的手套。」

曾待過洋基和教士等球隊的桑契斯，過去接捕過日本投手田中將大、教士38歲日籍老將達比修有的投球。菅野智之受訪透過翻譯提到，「我覺得他很懂如何接日本投手的球，投給他真的很輕鬆。」

對於菅野智之的牛棚練投，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示，考慮到菅野仍在適應新的國家和聯盟，不會過早下定論：「他確實非常好，我們會把他當作一名資深選手看待。」

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