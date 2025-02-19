MLB》透露拒絕一張大聯盟約 擁「威浮滑球」的好手重返紅襪

奧塔維諾以小聯盟約重返紅襪。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕39歲的「威浮滑球」好手奧塔維諾（Adam Ottavino）在今天傳出以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約重返紅襪，增加球隊牛棚深度。

總教練柯拉（Alex Cora）提到：「我們試著變得更好。過去幾天我們都在談論這件事。我認為球團已經做了不少的努力，他們已經做了很多，而且還持續在補強。越多當然是越好。」

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上次奧塔維諾效力紅襪時是在2021年，同時也是紅襪上一次打進季後賽的年份，當時他出賽69場，球隊只差2勝就能挺進世界大賽。奧塔維諾的回歸能為球隊帶來什麼？柯拉直言：「很多，不只在場上，你可以問霍克（Tanner Houck）、惠特洛克（Garrett Whitlock），他們都從他身上學到很多。我認為只要他拿到球，他就不會害怕，他就是擁有那種球威的投手。」

奧塔維諾過去3年效力大都會隊，一共出賽192場，防禦率3.14，去年的表現下滑，防禦率來到4.34。報導指出，奧塔維諾有收到大聯盟合約，以及其他球隊的春訓邀請，但他還是選擇回到熟悉的紅襪。「我跟紅襪在休賽季談了好一陣子，這是個漫長的過程。當我表示願意接受非40人名單春訓邀請時，就收到了大量的合約，因此我花了一些時間進行篩選，最後做出了決定。」

奧塔維諾還補充：「我確實收到一份大聯盟合約，但我不想去那隊，所以我決定繼續研究並跟球隊溝通，並在昨晚做出決定。」談到為何重返紅襪，奧塔維諾指出他對此很熟悉，應該會得到比較大的機會，而且這支球隊的上限看起來很好。

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