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NBA》繼東契奇後誰是下個被交易大咖？ 美媒爆出冷門人選

2025/02/19 08:04

東契奇。（資料照）東契奇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕在東契奇（Luka Doncic）的驚天交易案後，許多人都猜測公鹿隊的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）有可能會成為下一個轉隊的明星好手，不過近期有匿名高層爆料，或許灰熊隊的莫蘭特（Ja Morant）也有可能被賣掉。

根據《The Ringer》的貝克（Howard Beck）在節目中提及，誰會是下一個震驚聯盟的交易名字時，透露了一個令許多人意想不到的名字，莫蘭特：「有人告訴我，在這個夏天要注意Ja...我只是想說，這會是我持續關注的事情，如果他們今年提前出局的話。」

灰熊隊本季戰績良好，明星賽前以36勝18敗排在西部第二，在歷經嚴重傷勢導致戰績不佳的上個賽季後，這群年輕好手們看起來已經準備重返季後賽。

《NBC Sports》指出，灰熊應該會否認球隊可能拍賣莫蘭特的消息，不過有兩點可能是真的，那就是球團無意拍賣莫蘭特，但其他球團人員還是得注意各種可能性，儘管微乎其微。第二點則是，若灰熊在首輪就被淘汰，那球團有可能會開始尋求改變。

莫蘭特。（資料照）莫蘭特。（資料照）

莫蘭特在2019年選秀會上以榜眼之姿加盟灰熊，儘管第一年就拿下新人王，也入選2次明星賽並拿過最佳進步獎，被視為球隊中興少主。但莫蘭特曾因私下兩度亮槍被聯盟禁賽，一度危及職業生涯，且他也有傷勢風險，上季就因為肩盂唇撕裂導致整季報銷。

本季莫蘭特共上32場，場均28.8分鐘是生涯新低，拿下20.7分、4.3籃板、7.4助攻，1.3抄截。

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