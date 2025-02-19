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MLB》大都會團隊薪資估計破百億 富豪老闆寇恩卻不想亂花錢

2025/02/19 08:34

大都會富豪老闆寇恩。（美聯社）大都會富豪老闆寇恩。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會休賽季以15年7.65億美元破紀錄大約簽下明星強打索托（Juan Soto）後，根據《ESPN》報導，大都會目前團隊薪資預計是3.25億美元（約107億），全大聯盟中僅次於衛冕軍道奇。大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）今天表示，「我想要一支能贏球的隊伍。」

寇恩估計，大都會今年賽季的薪資可能會到達3.4億美元左右，雖然身價超過210億美元的寇恩來說有能力承擔這些投資，但寇恩並不認為高額的團隊薪資能帶來持續的成功。

「我當然能負擔。」寇恩笑說，比起道奇隊，他的花費根本不算什麼，「但這真的是經營球隊的最佳方式？可能不是。」

寇恩希望在球隊棒球營運總裁史登斯（David Stearns）的領導下，建立一個農場系統，穩定培養年輕、便宜的人才，避免經常透過自由市場來升級球隊陣容。

大都會富豪老闆寇恩。（美聯社）大都會富豪老闆寇恩。（美聯社）

寇恩表示，想控制團隊薪資增長的狀況，「但總是做不到...我有能力在必要時花錢，我也想要贏球，並擺出場上最好的陣容，但自由市場的花費太高了，事情就是這樣，而且總是比你想像的還要貴。」

藍鳥明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）沒有與球隊談成續約事宜，預計休賽季會投入自由市場。但寇恩表明，雖然小葛雷諾是一名很棒的選手，但爭奪這位25歲強打不符合大都會的最佳利益，「我的意思是，你真的不能擁有太多長約，那會讓球隊失去陣容的靈活性，必須非常謹慎。我會讓球隊的營運團隊來做這個決定。」

寇恩提到自己的目標是在未來10年內奪得2至4座世界大賽冠軍，終結隊史自1986年以來的冠軍荒，「當然，沒有人能保證一定奪冠，要贏得世界大賽真的很難，但我們的想法是，不僅是打造一支只組建1年的球隊，我們希望創造持續的成功。」寇恩說道。

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