MLB》東京開幕戰確定上演日本強投對決！ 創下史上首見創舉

山本由伸與今永昇太將上演史上首見的日本投手開幕戰對決。（本報合成照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕儘管先前總教練康索（Craig Counsell）三緘其口，今天小熊依舊宣布，在東京巨蛋的海外賽開幕戰，將由日籍左投今永昇太先發，實現與道奇日籍強投山本由伸的正面對決，創下史上首見紀錄。

小熊主帥康索（Craig Counsell）在先前被問到海外戰誰會登板時就表示，今永昇太預計會擔任其中一場先發，但他不說死會不會在開幕戰先發：「我還沒有準備好這樣說。」且他也透露：「昇太會在日本投球。我認為這有點像是強制的。老實說，我不認為我有選擇。」而在當時，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）就已經表示，山本由伸預計會是第一場比賽的先發投手。

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今天康索受訪宣布今永昇太將會是開幕戰先發：「今永投第一場比賽很合理，很明顯，因為我們要在日本打球，他們會讓山本由伸先發，全世界的球迷都會很興奮。大谷翔平跟鈴木誠也都會在打線當中，整個棒球環境都會從中獲得幫助。」

如今兩隊開幕戰先發確定，今永昇太以及山本由伸將會成為史上第四與第五位，在東京巨蛋以大聯盟球員身分出賽的日本投手，前三位分別是松坂大輔、岡島秀樹、菊池雄星。此外，兩人將會成為史上第一對在東京巨蛋進行大聯盟例行賽對決的日本投手，更是史上第一次有兩位日本人在大聯盟開幕戰正面對決。

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