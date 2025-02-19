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MLB》道奇延遲逾327億組宇宙戰艦引民怨 主席淡定回應：我聽到了

2025/02/19 08:50

曼佛瑞今天在春訓記者會上回應球迷提問。（美聯社）曼佛瑞今天在春訓記者會上回應球迷提問。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊在大谷翔平的合約開始，便選擇採用大量延遲付款的策略來進行補強，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）今天春訓記者會時承認收到很多球迷抗議，但仍對道奇的舉動採取肯定的態度。

去年大谷翔平以當時北美四大職業運動史上最高的7億美元加入道奇，今年再次豪擲4.5億美元，在奪下世界大賽冠軍後持續強化陣容。目前道奇已經有7名球員綁定合計超過20億美元以上的合約，但有一半都採取延遲支付，最晚的付款年份是2046年。由於道奇擁有全大聯盟最高的薪資，延遲付款的方式更讓他們可以囤積頂級球星，這樣的做法因此引起小市場球隊的不滿。

曼佛瑞今天在媒體日接受訪問時，為道奇的策略辯護：「道奇竭盡全力地做任何事情，且總是符合規則地派出最強的陣容上場。我認為這是很棒的事情。這種競爭的精神是人們想要看到的。」

道奇隊目前超過10億美元（約新台幣327億）的合約都採取延遲付款，這已經比馬林魚隊史還高，且大聯盟沒有球隊的延遲付款超過5000萬美元，反對道奇的說法認為，他們利用的是現在有缺陷的體制。

曼佛瑞回應：「確實有一些球迷擔憂，他們支持球隊的市場沒有辦法跟道奇隊的財力競爭，我們一直以來都會傾聽球迷的意見，我聽到這個問題了，相信我。」而根據《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）報導指出，曼佛瑞透露：「如果真的要我批評的話，那不會是批評道奇隊，而是整個制度。」

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