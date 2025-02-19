MLB》大谷翔平俏皮模仿「龍捲風投法」 還與山本、朗希豪華合影

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天是道奇官方的「拍照日」（Photo day），道奇日本巨星大谷翔平模仿名將野茂英雄的「龍捲風投法」姿勢，逗樂現場的媒體。

大谷翔平在拍照日中模仿野茂英雄的投法，他高舉雙手笑說：「Nomo（英雄）」，接著試著做出「龍捲風投法」的投球姿勢，現場媒體也笑回，「漂亮！」

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大谷翔平也與日籍投手山本由伸、佐佐木朗希一同合影，讓道奇官方社群媒體X發文寫道，「三重威脅。」

野茂英雄生涯在大聯盟12年中，有7個賽季效力道奇，貢獻81勝、防禦率3.74的成績。野茂英雄在日、美生涯合計201勝。

此外，目前仍在做投手復健的大谷翔平，今天也進行第二次的春訓牛棚練投，合計丟21球全都是速球。「投手大谷」力拚今年季中復出。

大谷翔平在2023年動手肘手術，去年整季以「打者翔平」出賽，大谷翔平去年交出54轟、59盜，成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員，幫助道奇奪世界大賽冠軍，並榮獲國家聯盟年度MVP。

Shohei doing the Hideo Nomo windup on Photo Day? No notes. pic.twitter.com/vKvCb9OTwN — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） February 18, 2025

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