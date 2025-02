MLB》大谷翔平俏皮模仿「龍捲風投法」 還與山本、朗希豪華合影

大谷翔平。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今天是道奇官方的「拍照日」(Photo day),道奇日本巨星大谷翔平模仿名將野茂英雄的「龍捲風投法」姿勢,逗樂現場的媒體。

大谷翔平在拍照日中模仿野茂英雄的投法,他高舉雙手笑說:「Nomo(英雄)」,接著試著做出「龍捲風投法」的投球姿勢,現場媒體也笑回,「漂亮!」

大谷翔平也與日籍投手山本由伸、佐佐木朗希一同合影,讓道奇官方社群媒體X發文寫道,「三重威脅。」

野茂英雄生涯在大聯盟12年中,有7個賽季效力道奇,貢獻81勝、防禦率3.74的成績。野茂英雄在日、美生涯合計201勝。

此外,目前仍在做投手復健的大谷翔平,今天也進行第二次的春訓牛棚練投,合計丟21球全都是速球。「投手大谷」力拚今年季中復出。

大谷翔平在2023年動手肘手術,去年整季以「打者翔平」出賽,大谷翔平去年交出54轟、59盜,成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員,幫助道奇奪世界大賽冠軍,並榮獲國家聯盟年度MVP。

Shohei doing the Hideo Nomo windup on Photo Day? No notes. pic.twitter.com/vKvCb9OTwN