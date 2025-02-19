MLB》今年結束將成FA！ 藍鳥4屆明星重砲透露一項個人願望

小葛雷諾。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥4屆明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）確定未能與球隊談妥延長合約，今年球季結束後將投入自由球員市場測試身價，今天他在受訪時也對此做出回應。

今年球季是小葛雷諾最後一個仲裁年，藍鳥給他2850萬美元合約避免薪資仲裁，不過卻未能夠與他談妥延長合約，預計小葛雷諾將會在今年結束後，以26歲之齡投入自由市場，屆時藍鳥將面對各家球隊的競爭，有可能會無法將這位自家培養的長打球星留住。

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小葛雷諾今天在接受訪問時表示：「我想要留在這。我想要在剩餘的生涯都是藍鳥人。但這是自由市場，這也是生意。我將會去聆聽其他29隊的意見。」

大聯盟藍鳥記者馬瑟森（Keegan Matheson）提到洋基賈吉（Aaron Judge），當年他在拒絕洋基2.135億美元延長合約後，繳出單季62轟的史詩賽季，最終在經歷自由市場的過程後，回頭與洋基簽下一張13年3.3億美元合約。

但馬瑟森也指出，目前他們並不知道兩個因素，一是小葛雷諾心理的價碼，二是藍鳥願意出的價錢，因此也無法得知雙方的差距有多大，最終這可能得要到小葛雷諾進入自由市場後才知道解答。

除了金額外，小葛雷諾雖然表示自己熱愛多倫多，但他也重視另一件事：「獲勝球隊。這是我想要在自由市場尋找的。你們知道，我的父親打了很多年。他從來沒有贏過世界大賽，而我個人的目標是贏下世界大賽並把戒指給我父親。這是我所期待的。」

藍鳥隊總裁夏皮羅（Mark Shapiro）提到，「就我個人角度來說，未能續約讓人很失望，因為我了解到當一個球員從被我們簽下、發展、上大聯盟，然後整個生涯都待在一支球隊有多特別。像基特（Derek Jeter）、小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）、帕基特（Kirby Puckett）這些球員，他們代表著一支球隊的傳奇球星、隊史等級的球員，這就是我們對Vladdy的期待。」

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