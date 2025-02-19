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日職》曾是U18全明星投手 養樂多昔日一指大物又傳身體不適

2025/02/19 10:05

奥川恭伸。（資料照，取自養樂多官方臉書）奥川恭伸。（資料照，取自養樂多官方臉書）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近年深受傷勢所苦的養樂多燕子前一指大物奥川恭伸，昨天原本預定要在練習賽先發，奥川因下半身狀況欠佳取消先發。養樂多監督高津臣吾坦言，奥川今年有機會大展身手，「真的很遺憾。」

現年23歲的奥川恭伸曾是2019年U18世界盃日本隊國手，該屆榮獲大會全明星隊先發投手，奥川在2019年日職選秀會獲養樂多第一指名入團。

進入職業賽場後，奥川恭伸曾在2021年拿到9勝，也幫助養樂多奪得「日本一」。奥川近年卻深受傷勢困擾，右腳、右手肘、腰部相繼出現傷痛，2023年整季沒有在一軍登板。

奥川恭伸去年6月14日重返一軍賽場，並摘得相隔980天的勝投。奥川上季出賽7場有6場先發，拿到3勝2敗、防禦率2.76，共投32.2局，被打擊率2成40。

日媒《體育報知》報導，今年賽季是奥川恭伸職業生涯第6個賽季，有機會成為固定先發輪值的一員，他在春訓的實戰投手練習（Live BP）也投到150公里的球速。

養樂多昨天與千葉羅德打練習賽，奥川恭伸原本預定是先發投手，奥川在賽前練習出現身體不適的狀況，因此取消先發，並前往醫院接受檢查。奥川恭伸如今出現傷情，有可能趕不上新賽季。

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