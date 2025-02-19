MLB》兩大MVP盼融入洋基打線！ 貝林傑誓言繳出最佳表現

貝林傑。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在去年世界大賽冠軍不敵道奇無緣捧冠，休賽季他們在失去索托（Juan Soto）後補進兩位昔日MVP打者貝林傑（Cody Bellinger）、高德史密特（Paul Goldschmidt），兩人也都相信，自己能夠讓洋基打線變得更加平衡。

洋基上個賽季能夠打進世界大賽，賈吉（Aaron Judge）與索托歷史級別的進攻火力是一大主因，不過球隊打線有著明顯頭重腳輕的缺點，貝林傑指出：「對我跟Paul來說，並不是要取代任何人，而是要來這裡繳出我們最好的表現。我們知道自己最好的時候能做到什麼，而如果我們到達那個水準，我認為這將會很有趣。」

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目前洋基規劃讓貝林傑擔任中外野手，賈吉重返熟悉的右外野，總教練布恩（Aaron Boone）指出：「貝林傑還在自己生涯的巔峰，他已經締造過多成就了。」、「他做了一些不錯的調整。他是一個攻守兼具的絕佳球員，帶來大量的防守價值、防守多樣性，在壘間也是個很好的跑者。我認為他的上限是進攻，我預期他會非常好。他的天花板也很高，我認為我們的球場對他來說會有幫助。」

高德史密特曾在2022年拿下國聯MVP，但在去年賽季他卻走到生涯低谷，僅繳出.245/.302/.414的打擊三圍，標準化攻擊指數（OPS+）98，低於聯盟平均。「事實上我去年打得並不好，但這並非我缺乏努力。我已經盡我所能，一直不斷揮棒。但比賽很難，投手很棒。只要稍有差錯就有可能會陷入低潮。」

布恩提到高德史密特時表示，他在下半季有找回手感，而且出賽十分穩定，幾乎每年都能打超過150場，身體狀況維持得很好。報導指出，高德史密特在明星賽後的攻擊指數為0.799，比明星賽前0.664要好上許多，此外，高德史密特整季的強擊球率（hard hit rate）仍有聯盟PR92。

高德史密特。（法新社）

洋基隊去年球季在賈吉跟索托的帶領下，締造美聯最佳的815分，比2023年673分還多142分，是自2019年943分以來的新高，今年要想維持並不容易，不過去年洋基有多位球員至少打300打席但卻繳出聯盟平均以下的進攻表現，包含瑞佐（Anthony Rizzo）的OPS+81、沃爾普（Anthony Volpe）的OPS+86、三壘手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）的OPS+87以及維杜戈（Alex Verdugo）的OPS+83，而目前瑞佐與維杜戈都已離隊。

洋基無疑希望貝林傑以及高德史密特能夠提升球隊的進攻火力，貝林傑說道：「大家都渴望成就偉大，這一點不需要多說。我將會跟休息室那些有著絕佳人格，出色的棒球員共事。我們將會一起找到解決的辦法，繳出很棒的一年。」

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