MLB》前美聯打擊王古利爾曾歧視達比修有 教士簽約前三度與他確認

〔體育中心/綜合報導〕現年40歲的前美聯打擊王古利爾(Yuli Gurriel),以一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約加入教士隊,由於古利爾過去曾對38歲日籍老將達比修有做出歧視動作,讓教士總管裴勒(A.J. Preller)在簽約前特地詢問達比修,最後才確定網羅古利爾。

根據《聖地牙哥聯合論壇報》報導,教士隊簽下古利爾之前,裴勒在去年12月至少三度與達比修確認此事。達比修本人表示不會對教士網羅古利爾有任何意見,他還向裴勒說道:「我不在乎,如果他簽約,我不想讓你們考慮太多,我只希望像之前沒有發生過事情一樣。」

古利爾在2017年效力太空人隊期間,他在世界大賽第三戰從當時身穿道奇球衣的達比修轟出全壘打後,接著在休息區用雙手食指做出單眼皮動作,嘲諷達比修的亞洲人身分。古利爾最後也遭聯盟禁賽5場,並於2018年開始服禁賽令。

古利爾當時也對於自己的行為向達比修致歉,「在古巴和其他地方,我們稱所有亞洲人都是中國,但我曾在日本打過球,我知道這是具有冒犯性的。所以為此致歉...我不想冒犯任何人、或是在日本的任何人。」

今年6月將滿41歲的古利爾,如果進到大聯盟名單,將可拿到125萬美元薪水。他有機會競爭一壘手、以及指定打擊的位置。

古利爾上季效力皇家,整季只出賽18場,沒有全壘打、貢獻6分打點,打擊率2成41。此外,古利爾是2021年美聯打擊王。

