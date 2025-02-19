MLB》前美聯打擊王古利爾曾歧視達比修有 教士簽約前三度與他確認

古利爾（左）在2017年世界大賽碰上道奇的期間，曾做出種族歧視的動作，古利爾最後也向達比修有致歉。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現年40歲的前美聯打擊王古利爾（Yuli Gurriel），以一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約加入教士隊，由於古利爾過去曾對38歲日籍老將達比修有做出歧視動作，讓教士總管裴勒（A.J. Preller）在簽約前特地詢問達比修，最後才確定網羅古利爾。

根據《聖地牙哥聯合論壇報》報導，教士隊簽下古利爾之前，裴勒在去年12月至少三度與達比修確認此事。達比修本人表示不會對教士網羅古利爾有任何意見，他還向裴勒說道：「我不在乎，如果他簽約，我不想讓你們考慮太多，我只希望像之前沒有發生過事情一樣。」

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古利爾在2017年效力太空人隊期間，他在世界大賽第三戰從當時身穿道奇球衣的達比修轟出全壘打後，接著在休息區用雙手食指做出單眼皮動作，嘲諷達比修的亞洲人身分。古利爾最後也遭聯盟禁賽5場，並於2018年開始服禁賽令。

達比修有（左）。（資料照，今日美國）

古利爾當時也對於自己的行為向達比修致歉，「在古巴和其他地方，我們稱所有亞洲人都是中國，但我曾在日本打過球，我知道這是具有冒犯性的。所以為此致歉...我不想冒犯任何人、或是在日本的任何人。」

今年6月將滿41歲的古利爾，如果進到大聯盟名單，將可拿到125萬美元薪水。他有機會競爭一壘手、以及指定打擊的位置。

古利爾上季效力皇家，整季只出賽18場，沒有全壘打、貢獻6分打點，打擊率2成41。此外，古利爾是2021年美聯打擊王。

Yuli Gurriel facing possible suspension for getting racist about Yu Darvish: https://t.co/LhoYiz2F8T pic.twitter.com/Y3WcYbYSZP — Deadspin （@Deadspin） October 28, 2017

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