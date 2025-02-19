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MLB》80億薪水大盜本季高機率報銷！ 天使老闆：全都怪我

2025/02/19 11:17

倫登。（資料照）倫登。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）在開季前再次傳出動刀的壞消息，天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）在近日的訪談中更透露，倫登今年應該不會上場。

莫雷諾近日在接受訪問的時候，坦言對球隊休賽季的補強感到滿意，上季天使苦吞99敗創隊史最慘紀錄，不過莫雷諾仍積極補強，但他也對球隊未能再網羅一枚重砲手表示遺憾，並透露在追求頂級先發投手的時候也遭遇類似的問題。

針對球隊自2014年後就無法重返季後賽，莫雷諾攬責：「說到底，或許錯全都要怪我，我可以花錢在楚奧特（Mike Trout）身上，但我沒辦法上場代替他打擊。我可以花錢買投手，而我沒辦法告訴你他是否會健康。你必須要有正確的球員，而你也需要他們能一起健康上場打球。這是30支球隊每年都想要試著完成的目標。」

莫雷諾提到：「我們正在尋找投手跟打者，但要網羅先發投手得付給他們每年3000萬，還要付好幾年。所以問題在於，我們有足夠的深度來支付2億美元嗎？倫登的合約還有2年要跑，而且他很明顯今年沒辦法上場。」

球隊今年還要支付給倫登3850萬美元，且應該不會再為天使出賽，而莫雷諾也不願意猜測他是否會在2026年復出：「我沒有辦法客觀地評論某人的健康，以及他的復原狀況。」

倫登在與國民於2019拿下世界大賽冠軍後，跟天使簽下7年2.45億美元大約（約新台幣80億），但在此之後，倫登僅在2020年縮水賽季繳出的fWAR2.5後，接下來在正常賽季分別只有0.2、0.9、0.2、-0.1的fWAR，目前在天使5年合計3.7fWAR，甚至比他在2019年國民的6.8fWAR還少3.1fWAR。

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