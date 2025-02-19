晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》上季寫生涯最糟賽季 洋基前美聯打擊王拉梅修坦言多次失眠

2025/02/19 12:18

拉梅修。（法新社）拉梅修。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基36歲前明星二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）去年受到傷勢影響，單季打擊率2成04創生涯最差。拉梅修今天在球隊春訓基地受訪坦言，上季的傷痛原因讓他無法上場，因此多次失眠。

拉梅修在2016年洛磯時期摘國聯打擊王，2019年轉戰洋基，並於2020年獲美聯打擊王。拉梅修在2021年1月與洋基簽6年9000萬美元的合約。不過，拉梅修去年因傷只出賽67場，整季只有2轟，打擊率0.204與攻擊指數（OPS）0.527都創下生涯新低。

《紐約郵報》報導，拉梅修在休賽季兩個月都沒有揮棒，這是他有記憶以來最長沒有拿起球棒的時間，他願意嘗試一切方法來完全恢復健康。

目前與洋基還有2年3000萬美元合約的拉梅修坦言，「這很難、真的很艱難。我確實多次失眠。當球隊有時無法依靠你的時候，這真的很難受。我總是以能夠讓球隊倚靠為傲，所以沒有能夠做到，這肯定讓人感到沮喪。」

「在我的職業生涯中，大多時候，除非我的腳被砍掉，不然我都會上場。這一直是我的心態。」拉梅修說，「過去幾年，各種碰撞、瘀傷，再加上腳部骨折，以前我能忍著帶傷打的傷勢，現在變得更加嚴重，我想這才是讓人感到沮喪的部分，這算是重傷嗎？或許是、或許不是，但難以克服的事情令人失望。」

若能找回以往的打擊手感，拉梅修今年春訓有機會爭奪先發三壘位置，「這是我長期以來一直在打的比賽，只是對我來說稍微困難一點。」拉梅修曾在2022年摘美聯工具人金手套、三度摘國聯二壘金手套，生涯大多鎮守二壘（1137場），守過三壘295場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中