MLB》上季寫生涯最糟賽季 洋基前美聯打擊王拉梅修坦言多次失眠

拉梅修。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基36歲前明星二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）去年受到傷勢影響，單季打擊率2成04創生涯最差。拉梅修今天在球隊春訓基地受訪坦言，上季的傷痛原因讓他無法上場，因此多次失眠。

拉梅修在2016年洛磯時期摘國聯打擊王，2019年轉戰洋基，並於2020年獲美聯打擊王。拉梅修在2021年1月與洋基簽6年9000萬美元的合約。不過，拉梅修去年因傷只出賽67場，整季只有2轟，打擊率0.204與攻擊指數（OPS）0.527都創下生涯新低。

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《紐約郵報》報導，拉梅修在休賽季兩個月都沒有揮棒，這是他有記憶以來最長沒有拿起球棒的時間，他願意嘗試一切方法來完全恢復健康。

目前與洋基還有2年3000萬美元合約的拉梅修坦言，「這很難、真的很艱難。我確實多次失眠。當球隊有時無法依靠你的時候，這真的很難受。我總是以能夠讓球隊倚靠為傲，所以沒有能夠做到，這肯定讓人感到沮喪。」

「在我的職業生涯中，大多時候，除非我的腳被砍掉，不然我都會上場。這一直是我的心態。」拉梅修說，「過去幾年，各種碰撞、瘀傷，再加上腳部骨折，以前我能忍著帶傷打的傷勢，現在變得更加嚴重，我想這才是讓人感到沮喪的部分，這算是重傷嗎？或許是、或許不是，但難以克服的事情令人失望。」

若能找回以往的打擊手感，拉梅修今年春訓有機會爭奪先發三壘位置，「這是我長期以來一直在打的比賽，只是對我來說稍微困難一點。」拉梅修曾在2022年摘美聯工具人金手套、三度摘國聯二壘金手套，生涯大多鎮守二壘（1137場），守過三壘295場。

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