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日職》以為古林睿煬是狂野長髮男 日本球評點出投球獨特處：想接接看

2025/02/19 11:50

古林睿煬。（資料照，記者張嘉明攝）古林睿煬。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿隊古林睿煬休2天後，今天第二度進牛棚練投，這次有火腿隊轉播單位「GAORA」全程關注，火腿隊OB兼球評鶴岡慎也點評，古林的出手很獨特，沒什麼看過這種出手的軌道，「很想要接一次看看。」

古林睿煬在16日練投30球，今天再進牛棚跟伏見寅威搭配練投，主播土井悠平在介紹「古林睿煬」的姓名時，提到有點不好發音，鶴岡慎也特別叫土井悠平可以去問一下本人，看看要怎麼發音比較好。

練投的古林，高壓的投球吸引鶴岡慎也的注目，他說，古林有令人驚艷的柔軟性，不給打者有看到球的機會，「投球啟動時，整個身體藏住出手點。重心移動、右手準備要出來時，打者還是看不太到，然後球才突然出現。」

單就從古林的投球姿勢觀察，鶴岡表示，跟一般投手不太一樣，他是身體下擺，球從上面過來，這是滿獨特的角度，「只從動作來看，感覺能投出令打者擠壓揮棒的直球。」

前日本火腿球星增井浩俊也講評表示，古林的胸前延伸能看出柔軟度，而他的投球視線都不會晃動，看向捕手手套的視線都沒跑掉，控球應該不錯，「控球要靠眼睛來幫忙，視線不會跑掉是好投手的特徵。」

有趣的是，鶴岡慎也直言，對古林的印象是長髮男，「原本以為是狂野型的，結果剪掉頭髮還滿清爽的。」鶴岡也特別提到，火腿隊要到台灣打2場比賽，希望能讓古林「凱旋登板」。

古林睿煬。（資料照，產經體育提供）古林睿煬。（資料照，產經體育提供）

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