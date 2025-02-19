高球》潘政琮婉謝黃金計畫補助並提出疑慮 國訓中心說明狀況

潘政琮。（資料照，記者王元鴻攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣旅美高爾夫好手潘政琮昨天晚間在臉書上提出對於黃金計畫選手同意書的條文的疑慮，同時宣布將婉謝補助，但仍有意願為國出征國際賽。對於潘政琮所提出的疑問和建議，國訓中心今天也逐一回覆，希望未來計畫能更加完善。

33歲的潘政琮過去在國際賽戰果豐碩，他在東京奧運摘下銅牌，也是台灣首面高球奧運獎牌，同時在亞運累積2金、1銀、1銅的成績，國際賽幾乎無役不與。

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潘政琮在臉書上指出，選手同意書中有部分模糊不清、沒有明確定義的條文讓他有所疑慮，第1是同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，代表計劃執行單位有模糊空間。第2，在亞運遴選辦法尚未頒佈之前，同意書要求選手承諾參與遴選。第3，同意書的規章給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利。

潘政琮表示，他能理解黃金計畫的同意書是給所有運動的通用版本，也透過高爾夫協會和國訓中心溝通，希望能夠修正，但經過努力仍無法達成共識，他決定婉謝黃金計畫的補助。不過，小潘強調，他仍會盡最大努力爭取代表國家出賽的機會，希望大家能諒解他提出聲明是為了要保護自己，沒有其他目的。

針對潘政琮的說法，國訓中心今天一一提出解釋，針對關於「同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，有模糊空間」。對此，國訓中心說明，該條文係依據《國民體育法》第三條訂定，其中「特定體育團體」的定義為 「具國際體育組織正式會員資格之全國性體育團體」，以高爾夫項目為例，即指 「中華民國高爾夫球協會」。完整法規內容可參閱教育部體育署法規查詢系統，以確保資訊透明與公開。

至於「在亞運遴選辦法尚未頒佈之前，同意書要求選手承諾參與遴選，及給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利」，國訓中心強調，黃金計畫的宗旨在於奧運奪牌，因此希望獲得本計畫資源的選手，在符合亞、奧運國家代表隊資格的前提下出賽。未來，國訓中心將持續以不影響選手取得奧運資格及奪牌為原則進行計畫調整，並進一步加強溝通與合作，以確保選手權益與計畫目標的平衡。

國訓中心表示，感謝潘政琮所提出寶貴建議，這有助於計畫的完善與執行，也感謝他長期以來為國家在國際賽事中爭取佳績，國訓中心將持續保持密切溝通，共同為台灣體育發展努力。

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