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足球》代表台灣參加女子助理裁判徵選  楊振艷盼把握機會前進世界

2025/02/19 12:17

楊振艷於本月10日前往馬來西亞的亞足聯（AFC）總部，代表台灣參加女子助理裁判徵選，爭取成為未來國際足球裁判的精英成員機會。（足協提供）楊振艷於本月10日前往馬來西亞的亞足聯（AFC）總部，代表台灣參加女子助理裁判徵選，爭取成為未來國際足球裁判的精英成員機會。（足協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕足球協會國際女子助理裁判楊振艷於本月10日前往馬來西亞的亞足聯（AFC）總部，代表台灣參加女子助理裁判徵選，爭取成為未來國際足球裁判的精英成員機會。

為期4天的徵選過程中，學員們要通過體能測驗、判例分析等項目，並在來自亞洲47個國家的同儕間，展現自己未來發展的特質。楊振艷表示，「過去從選手當起，也當過教練的角色，但我發現必須專注，才能把事情做好。因緣際會底下選擇了裁判這條路。希望督促自己好好努力，把握機會前進世界。」

足球裁判為足球賽事中不可或缺的要角之一，培訓過程除體能上的需求外，要走上國際賽事，包含英文表達、賽事經驗、臨場判斷皆非常至關重要，此外，面對場上的狀況，難免有誤判的情形發生，如何在賽後檢討及強化批評的精神力，則是裁判在往更高層級晉身時一大挑戰。

每年我國的11人制足球裁判國際名額男性共計10位（4位裁判、6位助理裁判），女性則有4位 （2位裁判、2位助理裁判），但往年在女性裁判招募上，經常面臨人員不足的情形，楊振艷也表示，希望自己能成為一個正向案例，讓更多女性能投入足球裁判的行列。

楊振艷於本月10日前往馬來西亞的亞足聯（AFC）總部，代表台灣參加女子助理裁判徵選，爭取成為未來國際足球裁判的精英成員機會。（足協提供）楊振艷於本月10日前往馬來西亞的亞足聯（AFC）總部，代表台灣參加女子助理裁判徵選，爭取成為未來國際足球裁判的精英成員機會。（足協提供）

楊振艷於本月10日前往馬來西亞的亞足聯（AFC）總部，代表台灣參加女子助理裁判徵選，爭取成為未來國際足球裁判的精英成員機會。（足協提供）楊振艷於本月10日前往馬來西亞的亞足聯（AFC）總部，代表台灣參加女子助理裁判徵選，爭取成為未來國際足球裁判的精英成員機會。（足協提供）

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