MLB》有意打經典賽！ 菊池雄星：從未穿上日本隊球衣...

菊池雄星（右）。（取自日本武士隊官方X）

〔體育中心/綜合報導〕日籍33歲明星投手菊池雄星在休賽季以3年6300萬美元加盟天使，今天首度在春訓期間做實戰投打練習（Live BP），最快丟到94英里（約151.2公里）。對於有機會披上日本隊戰袍出戰2026年經典賽，菊池雄星表示，「我感到非常開心，也深感榮幸。」

菊池雄星今天在Live BP面對9名打者，共投36球沒有被敲安，賞4次三振、丟1次保送。菊池雄星認為，這個階段最重要是球路的尾勁，也提到當初與天使簽約的時候，球隊希望變速球的掉落幅度變大，「今天的變化球下墜幅度非常好。」

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日本隊監督井端弘和為了備戰2026年經典賽，昨天造訪天使隊，並期待菊池雄星能成為日本隊投手的核心。菊池雄星對此表示，「我自己從未穿上日本隊球衣，所以我希望以這個為目標。」

菊池雄星去年待在藍鳥和太空人，上季先發32場交出9勝10敗、防禦率4.05的成績，共投175.2局賞206次三振。其中，菊池在球季後段轉戰太空人後，先發10場拿到5勝1敗、防禦率僅2.70。

菊池雄星自2010年進入職業賽場後，沒有入選過日本國家隊，無緣世界棒球12強賽、經典賽、奧運等大賽。若菊池能進入明年經典賽日本代表隊名單，這將是他第一次參與國際大賽。

日本隊在2023年經典賽奪冠，不過2024年世界棒球12強賽敗給台灣隊，讓日本隊中斷國際賽27連勝。

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