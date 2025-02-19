MLB》榜眼柏格曼出走紅襪！ 太空人低成本簽探花補強深度

羅傑斯小聯盟約加入太空人。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《KPRC2》記者亞歷山大（Ari Alexande）指出，太空人與前洛磯內野手羅傑斯（Brendan Rodgers）簽下附有春訓邀請的小聯盟約，增添內野深度。

羅傑斯是2015年的選秀探花，值得一提的是，今年賽季從太空人轉戰紅襪的柏格曼（Alex Bregman）正是該年的選秀榜眼，而當年選秀狀元是由響尾蛇隊選中的史萬森（Dansby Swanson），目前效力於小熊隊。

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羅傑斯生涯曾5次入選百大新秀排行榜，最高在2019年名列第十名，不過備受看好的他在進入大聯盟後傷勢不斷，6個賽季合計只有452場出賽，平均一年打不到80場，而他生涯表現最佳的一個賽季是2022年球季，該季他出賽137場，敲出13轟，fWAR1.8，還拿下金手套獎。

去年賽季羅傑斯出賽135場，敲出13轟，fWAR0.8，但滾地球率高達56.1%，是扣除縮水賽季（73.3%）外生涯最高的一年，且在超過500個打席的球員當中，沒有人比他更常將球打到地上。生涯羅傑斯的滾地球率為53.2%，多少解釋了為何他的表現始終都不算出色。

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