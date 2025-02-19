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棒球》招待肉包、珍奶 樂天巨人隊春訓、黃偉哲探班

2025/02/19 12:37

今年南韓樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）在台南亞太棒球訓練中心進行春訓。（台南市府提供）今年南韓樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）在台南亞太棒球訓練中心進行春訓。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南韓樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）在台南亞太棒球訓練中心進行春訓，台南市長黃偉哲今（19）日前往探班，並送上安南區在地美食肉包及珍珠奶茶慰勞球員，期盼棒球交流外，還有文化的交流。

此外，世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將於21日至25日開打，台灣隊和南非、西班牙、尼加拉瓜被安排在同組競爭。黃偉哲也透露，將在市立棒球場、新營南瀛綠都心提供轉播，詳細資訊會盡快公布，邀請球迷們一起集氣為台灣加油！

黃偉哲表示，今年是樂天巨人棒球隊第1年來台南春訓，開啟南韓與台南棒球隊進一步交流契機，希望未來還有機會多交流。他也感謝職棒球員把打出去的球提供給台南小選手，這些球將帶給小選手鼓勵及肯定，也精進球技。

黃偉哲今日在安南區區長魏文貴與體育局陪同下前往探班。作為「地主」的安南區公所，以在地排隊名店「讚伯包子」的肉包，還有南韓人相當青睞台灣珍珠奶茶，端出國宴飲品「茶之魔手」珍珠奶茶供品嘗享用。

樂天巨人隊球員則對台南美食讚不絕口，更表示珍珠奶茶已經是日常訓練必點外送，非常感謝市長來探班，台南提供良好的訓練場地，未來希望能深化雙方的合作關係。

體育局表示，南韓職棒樂天巨人棒球隊至台南春訓自今年1月25日開始至3月6日，為期41天，成員包括一、二軍選手與教練及工作人員，共約125人。場地主要使用成棒副球場、室內投打練習場及重訓室，市府也安排巨人隊成員與台南在地的3級選手與教練交流，透過雙方的棒球經驗分享，提升台南棒球水準。

台南市長黃偉哲招待台南美食，南韓樂天巨人隊朴俊赫總經理（左）代表接受。（台南市府提供）台南市長黃偉哲招待台南美食，南韓樂天巨人隊朴俊赫總經理（左）代表接受。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲招待肉包與珍奶，分享台南美食。（台南市府提供）台南市長黃偉哲招待肉包與珍奶，分享台南美食。（台南市府提供）

南韓樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）在台南亞太棒球訓練中心進行春訓，台南市長黃偉哲（右1）今日前往探班。（台南市府提供）南韓樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）在台南亞太棒球訓練中心進行春訓，台南市長黃偉哲（右1）今日前往探班。（台南市府提供）

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