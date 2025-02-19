游泳》國訓游泳館動工 「台灣蝶王」王冠閎興奮：很想馬上下水

王冠閎。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕國訓中心士校營區新建游泳館及網球場工程今舉行開工動土祈福典禮，「台灣蝶王」王冠閎今受訪展現期待之情，還直呼看完介紹後很想馬上下水。

體育署自109年起啟動「國家運動園區整體興設與人才培育計畫（第三期）」，今天是第三期計畫的最後一塊拼圖「士校營區新建游泳館及網球場等工程」正式開工，希望為選手打造更完善的訓練環境。

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今動土典禮上由陳玉霖建築師親自介紹游泳館以及網球場工程，新建的游泳館除有50公尺國際標準競賽池、25公尺練習池、跳水池外，亦設置陸上訓練區、輔助訓練區及SPA池區，更引進循環水流訓練池及低氧訓練設備，希望讓游泳及跳水項目的教練選手獲得最佳環境及運動科學支援。

王冠閎指出，很榮幸可以受邀參加動土典禮，更表示聽完介紹後相當興奮，很想馬上下水，他在台灣時多在台北訓練，也常出國移地訓練，他認為，完工後，自己就能有更多時間待在台灣，「游泳項目比較少菁英選手一起訓練，蓋完之後就可以在這裡集訓，對成績進步應該很有幫助，也希望後輩能有更好的環境。」

王冠閎。（記者盧養宣攝）

王冠閎。（記者盧養宣攝）

王冠閎。（記者盧養宣攝）

國訓中心士校營區新建游泳館及網球場工程今舉行開工動土祈福典禮。（記者盧養宣攝）

國訓中心士校營區新建游泳館及網球場工程今舉行開工動土祈福典禮。（記者盧養宣攝）

國訓中心士校營區新建游泳館及網球場工程今舉行開工動土祈福典禮。（記者盧養宣攝）

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