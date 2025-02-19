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桌球》亞洲杯開打！黃怡樺小組賽開紅盤 高承睿激戰5局不敵哈薩克一哥

2025/02/19 13:03

黃怡樺打敗伊朗老將拿下小組賽首役勝利。（取自WTT官網）黃怡樺打敗伊朗老將拿下小組賽首役勝利。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕第34屆亞洲杯桌球賽今天在中國深圳點燃戰火，40歲老將黃怡樺在小組賽首戰以3:1擊退伊朗的沙赫薩瓦里；20歲的高承睿則出師不利，激戰5局後2:3不敵哈薩克一哥傑拉希曼柯，吞下首敗。

世界排名30的黃怡樺過去兩度遭遇世界排名197的沙赫薩瓦里，還沒輸過，且1局未失，但今天卻遭遇對手頑抗，首局開局就陷入1:5落後，最終在9平時連續正手搶攻得手，才以11:9險勝。

第2局，黃怡樺在7:2大幅領先下，連續被對手反手拍打穿防線，9:11遭逆轉。不過，她很快回神，先以11:5搶下第3局，第4局也有驚無險以11:9拿下。

世界排名47的國泰女將簡彤娟，小組賽首戰就遭遇「大魔王」世界球后孫穎莎，最終以2:11、8:11、6:11吞敗。

男單方面，世界排名21的高承睿第一場碰到世界排名56的傑拉希曼柯，打完前3局雖以11:5、6:11、9:11落後，但他在第4局重新調整以11:4扳平戰局，決勝局更取得5:1領先，可惜在交換場地後被對手打出一波10:3的猛攻，最終以8:11飲恨。

高承睿激戰5局不敵哈薩克一哥，吞下首敗。（取自WTT官網）高承睿激戰5局不敵哈薩克一哥，吞下首敗。（取自WTT官網）

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