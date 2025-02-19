MLB》新賽季將鎮守外野 吉田正尚回應交易傳聞

吉田正尚。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季陷入交易傳聞的紅襪日籍好手吉田正尚，新賽季預計將鎮守外野防區。吉田正尚今天在春訓基地受訪表示，「我只要還在這支球隊，就會為這隊奉獻一切。」

紅襪日前以3年1.2億美元合約（約新台幣39億元）網羅明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），外媒推測德弗斯（Rafael Devers）有可能去擔任指定打擊位置。但德弗斯昨天受訪強調，「三壘是我的位置。」

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目前紅襪的外野陣容有杜蘭（Jarren Duran）、瑞法拉（Ceddanne Rafaela）、W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）等人選。對於守備能力欠佳的吉田正尚來說，如果德弗斯專職指定打擊，吉田正尚就必須競爭外野先發位置，可能會影響上場空間。因此傳出吉田正尚有可能被交易的消息。

「這超出我的掌控了，對吧？」吉田正尚透過翻譯表示，「我的工作盡最大的努力，無論是要求擔任DH或是守外野，我都會盡自己所能。」

去年10月動右肩手術的吉田正尚，本週才剛開始傳接球訓練。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「去年他是一名DH，今年我們需要他上場守備，這是個不同的賽季。」

吉田正尚在2022年休賽季以5年9000萬合約加入紅襪，去年受到傷勢影響，整季出賽108場，交出10轟、56分打點、打擊率2成80的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.764。

吉田正尚主要的問題在於防守表現欠佳，去年主要擔任指定打擊。根據守備進階數DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）顯示，吉田正尚在2023年的DRS為「-4」。

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