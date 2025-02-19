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棒球》來台南看世界經典賽為台灣隊加油 送免費地瓜球兌換券

2025/02/19 14:44

2025WBCQ世界棒球經典賽資格賽，南市敲定直播場地。（台南市體育局提供）2025WBCQ世界棒球經典賽資格賽，南市敲定直播場地。（台南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025WBCQ世界棒球經典賽資格賽即將於2月21日起開打，南市府將在台南市立棒球場及新營南瀛綠都心公園，安排台灣隊比賽現場轉播，每場1000份免費地瓜球兌換券，邀球迷們一起為台灣隊加油！

台南市長黃偉哲表示，棒球是台灣的驕傲，每次國際賽事都能凝聚全民的力量，今年的世界棒球經典賽資格賽，台灣選手們將全力拼搏，爭取晉級2026世界棒球經典賽的門票，因此特別安排戶外轉播區，希望大家一起來看球，透過賽事轉播不僅彰顯台南對棒球運動的熱衷與支持，更期待透過國際賽事的交流，！

南市體育局長陳良乾表示，希望藉由賽事轉播，讓無法親臨現場的球迷掌握每一精彩瞬間，首場轉播於2月21日晚間7時對戰西班牙，想必為一場精彩可期的對戰組合。

體育局表示，2月21日起至23日連續3天轉播台灣隊賽事，晚上7點起分別對戰西班牙、南非、尼加拉瓜等勁旅，在市立棒球場下午5點開放於一壘區進場，轉播現場更由台灣番薯丸提供贊助每場1000份免費地瓜球兌換券（現場並無提供地瓜球），及每場12條應援小物毛巾。

在新營南瀛綠都心轉播場地也提供每場12條應援小物毛巾要送給現場的球迷，讓球迷參與資格賽轉播派對，不僅能透過大螢幕轉播欣賞精采對決，感受棒球運動帶來的熱血與感動外，更能與現場主持人互動，成為獲得應援小物的幸運兒。

台南安排台灣隊比賽現場轉播，每場1000份免費地瓜球兌換券。（台南市體育局提供）台南安排台灣隊比賽現場轉播，每場1000份免費地瓜球兌換券。（台南市體育局提供）

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