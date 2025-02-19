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NBA》季中交易大限前拒絕回勇士 杜蘭特親自說明原因

2025/02/19 15:10

杜蘭特（右）、柯瑞（左）。（資料照，今日美國）杜蘭特（右）、柯瑞（左）。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕本季NBA交易大限前曾傳出太陽、勇士和熱火達成三方交易，讓太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）可以重返勇士隊，但杜蘭特不願回到灣區，因此讓交易告吹。杜蘭特近日接受《ESPN》專訪提到，自己不想在球季中被交易。

太陽原本傳出與勇士、熱火達成三方交易，讓杜蘭特回到勇士，太陽換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。但杜蘭特得知消息後，雖然他沒有拒絕交易條款，仍向球隊表態不願意重返勇士，太陽隊選擇尊重杜蘭特，因此導致交易破局。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）日前受訪提到，杜蘭特不想回勇士隊的原因與他在2016年夏天決定轉戰勇士有關，「他承受太多壓力，大家都說他是『抱大腿』，他連續兩年奪得總冠軍賽MVP，感覺仍遭受批評。」

「人們經常對我說些瘋狂的話。」杜蘭特在《ESPN》節目中受訪說，「那不是我不想回來（勇士）的原因。我只是不想在球季中被交易，這與我在勇士隊的時光無關，也不是聽說我不喜歡D.格林（Draymond Green）。最終，我只是想留在那裡，想與鳳凰城一起度過這個賽季，看看接下來的賽季能做到什麼。我很高興自己還在這裡。」

杜蘭特。（資料照，法新社）杜蘭特。（資料照，法新社）

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