晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

中職》張奕渴望首次的經典賽 先用力幫資格賽台灣隊加油

2025/02/19 14:54

張奕。（富邦悍將提供）張奕。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕富邦悍將投手張奕本季將轉任先發，今天牛棚練投30球。張奕表示，調整的進度很順利，今年目標投球局數破百。張奕很希望明年能首度參加經典賽，這兩天要先用力幫參加資格賽的台灣隊加油。

張奕今天投了直球、曲球、滑球和指叉球，他表示，主要是確認投球機制和各種球路的控球，結果很滿意，春訓以來的調整進度都有達到自己要求，向著開季順利前進。

雖然本季轉任先發，張奕春訓的牛棚練投並沒有刻意拉長投球數。張奕表示，牛棚和實戰的強度不同，牛棚投再多球，實戰不一定就能投長局數，還是要在熱身賽中逐步增加球數，每一次投球後經過檢討再往下一階段邁進，像爬樓梯一樣一階一階來。

對於先發長局數需要的體能，張奕表示，雖然下半季加盟富邦之後都是投中繼，上半季在台鋼雄鷹二軍先發6場，至少投5局、最多6局，要吃下責任局數不會有問題，局數是投手自己能夠掌控的事情，不像勝投有太多影響的因素，因此今年目標要穩定貢獻局數，至少要投到100局。

張奕連續參加兩屆世界12強棒球賽，2019年以先發投手拿下2勝（0敗），贏得防禦率、勝率雙冠王，並入選明星隊先發投手，去年中繼5場拿下3勝，張奕期待能參加更高層級的經典賽。

張奕表示，喜歡挑戰未知的領域，經典賽開放大聯球員參賽，有機會對上更高層級的打者，希望明年能首次參加經典賽，不過，要入選經典賽代表隊，除了今年要有好表現，首先台灣隊必須從資格賽晉級，這幾天要用力幫台灣隊加油。

張奕。（富邦悍將提供）張奕。（富邦悍將提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中