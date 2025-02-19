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中職》味全龍有新吉祥物 威弟的妹妹形象照曝光

2025/02/19 15:21

味全龍球團今日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹。（味全龍提供）味全龍球團今日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹。（味全龍提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍球團今（19）日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹，並同步宣布募集新吉祥物名稱辦法於味全龍官方Facebook以及Instagram。

在味全龍官方Facebook以及Instagram所上傳威弟與猛哥的聊天記錄中，猛哥表示自己出國見到了「妹妹」，並公開了新吉祥物的形象照，最後由威弟邀請大家一同參與妹妹的命名活動。

命名活動參加方式有2種，分別為在味全龍官方Facebook的命名活動辦法貼文下方留言以及Instagram限時動態問答回覆，於Facebook平台參與活動的時間為發佈起至2月20日晚間11點59分為止，而Instagram則是從2月19日晚間6點開始，活動時間為期24小時。

先前味全龍就曾於官方Facebook與Instagram上傳關於猛哥執行「秘密任務」的相關影片，為新吉祥物的登場埋下伏筆，今公佈猛哥的秘密任務即是邀請在韓國學藝的妹妹加入應援團，並將在新的賽季中一起為味全龍應援。

味全龍球團今日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹。（味全龍提供）味全龍球團今日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹。（味全龍提供）

味全龍球團今日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹。（味全龍提供）味全龍球團今日宣布推出新吉祥物，為原有吉祥物威弟與猛哥的妹妹。（味全龍提供）

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