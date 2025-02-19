MLB》樂見二刀流大谷復活！ 敵隊主帥吐真心話：比較討厭打者翔平

大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇超級巨星大谷翔平本季將重拾投打二刀流，對於國聯西區其他隊伍來說是巨大威脅，不過響尾蛇主帥羅夫洛（Torey Lovullo）和教士總教練席爾特（Mike Shildt）受訪時卻都說很期待「二刀流大谷」的復活。

大谷翔平在去年11月左肩手術後，首度進入牛棚練投，並採取新的無繞臂（No-Windup）投球動作，日前投了14球四縫線速球與二縫線速球，球速穩定保持在92英哩（約148公里）至94英哩（約151公里）。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此表示：「大谷表現很棒，他看起來也對自己的狀態很滿意，控球相當穩定，這讓我們對接下來的進展感到樂觀。」

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對於大谷翔平將以二刀流之姿回歸，響尾蛇主帥羅夫洛受訪坦言，他討厭看到大谷站上打擊區，「打者翔平」讓他更頭疼。羅夫洛也提到，他知道大谷擁有非常出色的投球能力，大家都迫切希望能看到他以二刀流之姿復出。

羅夫洛說：「大谷擁有特别的天賦，是一名很特別的選手，能夠在棒球最高殿堂上做到二刀流，這令人感到震驚。無論是在打擊區或投手丘上，他都表現的非常出色，我非常敬佩他。儘管我們是對手，但我依然很高興能看到他健康歸來。」



教士總教練席爾特也被問及大谷翔平即將重拾二刀流的看法，他坦言，無法去比較哪一個大谷比較強，因為自己能看他投球的機會不多，但毫無疑問他是一名非常優秀的球員，席爾特也稱讚大谷是這個時代的指標性球員，沒有其他選手能比擬，能看到他重回投手丘，這對棒球是一件好事，期待看到他以二刀流與他們展開精采對決。

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