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亞洲盃男籃》台灣明主場火拚菲律賓 如何守菲國歸化布朗利？

2025/02/19 15:42

布朗利。（資料照，法新社）布朗利。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／台北報導〕菲律賓明天在亞洲盃男籃資格賽將作客打台灣隊，這次缺少陣中籃板王221公分的索托（Kai Sotto），整體實力仍不容小覷，且還有歸化洋將布朗利（Justin Brownlee）壓陣，台灣隊該如何降低布朗利的威力，成一大關鍵，外籍主帥圖齊強調，布朗利能裡能外，勢必得仰賴團隊防守才有辦法減少他的威力。

菲律賓在亞洲盃資格賽B組進帳4連勝，跟3勝1敗紐西蘭都已經篤定晉級，而台灣隊現在得保住打外卡賽的資格，加上前次作客菲國慘輸53分，如今將在主場迎戰強敵，圖齊希望球員能打出一場振奮人心的比賽。

菲律賓這次少了受傷的索托壓陣，他場均可以貢獻15.5分、12.5籃板，少了他雖讓菲律賓戰力遞減，但全隊的高度依舊出色，且陣中還有杭州亞運金牌功臣布朗利助威，勢必還是會帶給台灣隊強大威脅。

布朗利在資格賽4戰，場均繳出20.3分、8.5籃板及4.8助攻，上次對戰台灣隊則斬獲26分、13籃板及5助攻。

圖齊表示，布朗利身手全面，能打3號，又能打4號，當他打不同位置，必須由不同人進行盯防，最主要還是得靠團隊防守，畢竟菲國除了布朗利，還有許多好手，所以必須每名球員都在防守投入更多心力才行。

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