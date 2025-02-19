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日職》讚嘆古林睿煬火球威力！日本火腿老將捕手直呼：太誇張了...

2025/02/19 16:31

古林睿煬。（資料照，取自產經體育）古林睿煬。（資料照，取自產經體育）

〔體育中心/綜合報導〕休季加盟日本火腿的台灣MVP火球男古林睿煬，今天進行第2次牛棚練投，在新庄剛志監督的觀察下一共投了22球。古林也表示，目前身體已無任何不適，接下來會逐漸提升投球強度與投球量。

古林睿煬16日首度進牛棚練投，當時以直球為主。根據日媒《東スポWEB》報導，古林這次在34歲捕手伏見寅威接捕下，一共投了22球，包含曲球、滑球、卡特球與指叉球。古林表示，投球感覺並不差，力道控制在八成左右，「因為有段時間沒進牛棚，所以想試試變化球，看看實際感覺如何。」

古林睿煬在春訓開始前的自主訓練期間遭遇右側腹部傷勢，不僅辭退經典賽資格賽台灣隊，也一直到16日才能迎來首次牛棚練投。不過古林強調，目前受傷的部位已無任何不適，「今天試投變化球後，希望能再更精準控制每種球路，接下來會持續調整，讓自己變更好。」

另外，根據《日刊體育》報導，今天擔任古林牛棚捕手的伏見寅威，在接完古林的球之後，對他的球威感到驚嘆：「太誇張了！（直球）簡直就像在往上竄一樣！」

《產經體育》也報導，古林今天輕鬆投出接近150公里的球速，投手教練武田久笑著說道：「感覺是會往上竄的球路，這種球並不常見，很不錯！」

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