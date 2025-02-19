亞洲盃男籃》和菲律賓之戰不打 首度入選的雷蒙恩直喊可惜

雷蒙恩首度入選國家隊。（資料照，記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神台美混血好手雷蒙恩今年首度入選國家隊，令他相當開心。不過，他透露，明天和菲律賓之戰他先不會上陣，預計週日對香港才會出賽，無緣在自家主場亮相，讓他直喊可惜。

雷蒙恩為前職籃名將雷克斯之子，去年加入TPBL選秀以狀元之姿入選，成為球隊倚重戰力之一，這次入選國家隊16人名單，表現受到期待。

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今天台灣隊已經進入和平館做最後備戰，雷蒙恩受訪時透露，明天和菲律賓之戰他預計不會上陣，「昨天才知道不會打，菲律賓真的很強也很希望有機會跟它們交手，但還是要相信教練的決定。」

由於和平籃球館也是母隊戰神的主場，無法在這裡迎來國家隊首戰，雷蒙恩坦言，真的有點可惜，他很想感受一下和菲律賓的比賽強度，「如果能有好表現是最好的，但在交手過程中，我也可以知道自己的缺點在哪裡，可以好好加強。」

不過，雷蒙恩認為，這次在國家隊集訓收穫很多，有機會和不同的教練合作，讓他接觸到更多不同的戰術、想法，加上入選國家隊的都是很優秀的球員，讓他有很多學習機會。

即便沒能在菲律賓一戰中亮相，但雷蒙恩表示，他會盡全力幫隊友們加油，他笑說：「因為我是台灣人！」他自認目前狀況調整得很好，和香港之戰他也會全力做好準備來幫助球隊。

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