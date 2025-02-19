奧運冠軍來了！南科辦健走、球賽 李洋任宣傳大使

2025運動在南科本週六登場，邀請奧運冠軍李洋擔任宣傳大使。（南科管理局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕邁入第8年的「2025運動在南科」將於本週六登場，除了千人健走與園遊會之外，還有羽球、壘球的友誼賽，以及兒童滑步車趣味競技等，邀請連2屆奪奧運男子羽球雙打金牌的李洋擔任宣傳大使，歡迎各界共襄盛舉。

活動將本月22日上午8點起在鷹萬南科健康生活館周邊舉辦，以推廣全民運動、提升健康意識為宗旨，打造集休閒、競技與互動體驗等於一身的健康嘉年華會，每年都有逾3000名園區從業員，還有各地民眾等參加。

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南科管理局今年邀請東京、巴黎奧運男子羽球雙打冠軍成員李洋擔任宣傳大使，將與園區企業隊伍進行熱力對決，陪同民眾共同見證運動帶來的正向能量。

活動也規劃了兒童滑步車趣味競技，以及多樣化攤位的園遊會，讓民眾在週末早晨偕親子同遊，感受南部科學園區的活力。

南科成立以來，進駐廠商已達283家、從業員工達9.2萬人，憑藉領先的產業發展與創新動能，持續迎向新挑戰與機遇。

管理局希望藉由「2025運動在南科」活動，展現南科的蓬勃活力，更藉此活動鼓勵園區從業人員與鄰近居民走出戶外、邁向健康生活。

2025運動在南科本週六登場，邀請奧運冠軍李洋擔任宣傳大使。（南科管理局提供）

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