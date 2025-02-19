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TPBL》看比賽還能吃現切牛排！雲豹與牛肋排餐廳合作主題日

2025/02/19 15:45

雲豹推出勞瑞斯主題日，打造視覺、味覺雙重享受的皇室牛排饗宴。（球團提供）雲豹推出勞瑞斯主題日，打造視覺、味覺雙重享受的皇室牛排饗宴。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台啤永豐雲豹將在本月26日與聯盟龍頭新北國王再度交鋒，球團與「Lawry’s 勞瑞斯牛肋排餐廳」聯手推出「Lawry’s Night」勞瑞斯主題日，除了當天入場的豹迷們可領取「勞瑞斯牛肋排餐廳500元餐券」（數量有限贈完為止），現場還將準備現切牛排，要與包廂區以及4名場邊席幸運豹迷，以最佳觀賽視角品嚐皇室現切牛排的沈浸式體驗。

「Lawry’s Night」勞瑞斯主題日當天桃園巨蛋將化身為全台最大牛排館，兩位勞瑞斯主廚及經典牛肋排餐車將在現場為BOX包廂區豹迷，以及現場抽出的4名幸運場邊席球迷提供美味餐點。另外，此次球團推出限定入場優惠，只要憑「Lawry’s 勞瑞斯牛肋排餐廳」1-2月份消費發票，就可至售票口兌換場邊席門票乙張（數量有限、位置依現況安排），而大受好評的「豹達桃園」里民入場優惠也將持續實施，大力號召桃園在地市民2月26日一起進場挺雲豹。

主題日當天中場遊戲將為具有牛排元素的「Lawry’s 勞瑞斯拼圖競賽」，考驗球迷的投籃技巧與拼圖手速，遊戲優勝者將可獲得由「Lawry’s 勞瑞斯牛肋排餐廳」所提供加州薄切經典套餐（市值$3520）乙份，另有參加獎，每人可獲得勞瑞斯牛肋排餐廳1000元餐券乙張，喜愛頂級牛肋排的豹迷不容錯過。

「Lawry’s 勞瑞斯牛肋排餐廳」為享譽國際的連鎖牛排品牌，最早於1938年創立於美國洛杉磯比佛利山莊，臺灣分店設於臺北市信義區，以經典的英式低溫烘烤牛肋排及各式美味餐點聞名，造價百萬的銀色手工打造牛肋排餐車更是店內獨創，邀請大家一同親臨「Lawry’s 勞瑞斯牛肋排餐廳」感受頂級牛肋排的魅力。

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