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中職》公辦熱身賽賽程和票價出爐 有2場大巨蛋

2025/02/19 16:11

2025合作金庫中華職棒熱身賽將於3月12日起展開。（中職提供）2025合作金庫中華職棒熱身賽將於3月12日起展開。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025合作金庫中華職棒熱身賽將於3月12日起展開，中華職棒36年即將揭開序幕，六隊季前熱身賽為新賽季提前暖身，首場比賽由富邦悍將交手樂天桃猿，兩隊賽事將在嘉義市立棒球場舉行。今年也特別安排2場熱身賽在臺北大巨蛋進行，再次邀請全台球迷踴躍進場為六支球隊加油，一同迎接嶄新的中華職棒36年。

今年的熱身賽賽事從3月12日起至26日，六隊共計30場賽事，各隊出賽10場。比賽地點分別在臺南市立棒球場、嘉義市立棒球場、斗六棒球場、台中洲際棒球場、臺北大巨蛋、天母棒球場舉行，熱身賽首場賽事則安排在3月12日於嘉義棒球場展開，由富邦悍將和樂天桃猿交戰，臺北大巨蛋的2場比賽安排在3月22、23日，期待今年的大巨蛋能吸引更多棒球迷到球場欣賞球賽。

熱身賽預售票將於2月26日中午12點起開始預售，球迷朋友可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享95折優惠。熱身賽售票僅臺北大巨蛋場次票價不同，其餘球場平日全票250元、假日全票300元。臺北大巨蛋假日場次票價則為400元到700元不等。

中華職棒的好夥伴合作金庫長期支持運動產業，今年繼續攜手中職前進熱身賽，連續三年獨家冠名中華職棒熱身賽，合作金庫透過推廣運動風氣，鼓勵民眾重視身心健康養成運動習慣，帶動全民運動風氣，熱情邀請全國球迷踴躍進場支持2025合作金庫中華職棒熱身賽。

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