網球》沒受傷也沒藉口！喬科維奇坦然面對近3年最糟戰績

喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕時代的眼淚！喬科維奇（Novak Djokovic）左腿傷癒復出，卻在杜哈男網賽遭遇重挫，塞爾維亞第3種子直落二爆冷不敵義大利非種子貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），一戰出局也是近3年來最糟戰績，賽後37歲老將坦然面對失敗，直言傷處不會疼痛也沒有藉口。

「我沒有感覺疼痛或者不適。」這是喬科維奇自元月澳洲公開賽4強受傷退賽以來，在ATP500等級卡達首都職業賽首度回歸，首輪面對過往交手4連勝穩居上風的貝雷蒂尼，大滿貫24冠傳奇球星卻意外陷入苦戰，「對方表現比我更加出色。我無法達到自己想要的水準，而且在受傷後，仍然很難依照自己想要的方式移動。不過我打球時不會疼痛，而且沒有任何藉口。貝雷蒂尼是更好的球員，無論戰術或者發球都非常棒，贏球實至名歸。」

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兩屆杜哈冠軍喬科維奇出師不利，今年開季戰績7勝3負，依舊無緣集滿職業生涯百冠， 「我還在努力提升自己的比賽水準，但受傷次數變多了，已經和10年、15年前不一樣，只能盡力照顧好身體。毫無疑問，現在這一切更具挑戰性，儘管如此我仍會盡力而為。」接下來他將角逐ATP千分等級的印地安泉大師賽。

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