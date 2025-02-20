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亞洲盃男籃資格賽台灣強碰菲律賓 今日賽事預告與轉播

2025/02/20 06:50

亞洲盃男籃資格賽第3階段開打，台灣今晚將強碰菲律賓。（資料照，記者粘藐云攝）亞洲盃男籃資格賽第3階段開打，台灣今晚將強碰菲律賓。（資料照，記者粘藐云攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

亞洲盃男籃資格賽第3階段將在今天開打，台灣隊將在今晚迎戰強敵菲律賓，先發5人預計將派出劉錚、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞和「新台灣人」高柏鎧，歡迎各位球迷朋友一同鎖定轉播，一起為台灣好手加油！

NBA經過全明星賽後，今天開始進行下半球季的賽事，將由近10場僅拿下1勝的黃蜂，出戰近7場豪奪6勝、狀況絕佳的湖人，喜愛NBA的球迷們務必要鎖定轉播！

UBA大專籃球聯賽女子複賽將進行最後1天的複賽賽事，首場比賽將由佛光大學對上美和科大，第2場則是臺灣師大出戰世新大學，最後1場則要由文化大學迎戰中信學院，喜歡女籃的球迷朋友們千萬不能錯過！

FIBA籃球亞洲盃資格賽

18:50 菲律賓@台灣 B組 愛爾達體育1台

19:20 日本@中國 C組 愛爾達體育2台

NBA

11:00 黃蜂@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

UBA大專籃球聯賽 女子複賽

14:00 佛光大學@美和科大

16:00 臺灣師大@世新大學

18:00 文化大學@中信學院

轉播：緯來精采、愛爾達體育4台

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