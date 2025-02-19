MLB》「你根本不會期待他這麼做...」大谷翔平1舉動驚訝道奇前隊友

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在場上的表現吸引球迷目光，但在場下卻絲毫沒有大明星的架子。近日在節目中，大谷前隊友佛雷爾提（Jack Flaherty）就分享了大谷私下的暖心舉動。

29歲的佛雷爾提的大聯盟生涯在紅雀發跡，待了7年後在2023年季中被交易至金鶯，去年轉戰老虎，並在季中被交易至家鄉球隊道奇，成為道奇隊封王的重要拼圖之一，休季佛雷爾提以2年3500萬美元合約重返老虎。

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佛雷爾提近日在Podcast節目「Flippin' Bats Podcast」中談到大谷翔平，「他對每個人都很熱情，非常專業且有禮貌，無論是誰進入球員休息室，他都會主動迎接。」

佛雷爾提對大谷場下的舉止印象深刻，「當有訪客來到球隊時，儘管不一定與大谷有關，但他總是會特地從椅子上站起來，主動與對方握手、打招呼。這或許是大家都應該做的事，但並非所有選手都會這麼做，何況是像他這樣的大明星，你根本不會期待他這麼做。」

大谷上季以全職指定打擊身分締造「54轟59盜」的史詩壯舉，今年將重拾「二刀流」回到投手丘。回憶起與大谷並肩作戰的半年，佛雷爾提感嘆：「他真是難以置信的球員，實在太不可思議了，每當他站上場，我總覺得他又要繳出什麼驚人表現，而幾乎每次，他真的都做到了。」

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