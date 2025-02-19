晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「你根本不會期待他這麼做...」大谷翔平1舉動驚訝道奇前隊友

2025/02/19 18:59

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在場上的表現吸引球迷目光，但在場下卻絲毫沒有大明星的架子。近日在節目中，大谷前隊友佛雷爾提（Jack Flaherty）就分享了大谷私下的暖心舉動。

29歲的佛雷爾提的大聯盟生涯在紅雀發跡，待了7年後在2023年季中被交易至金鶯，去年轉戰老虎，並在季中被交易至家鄉球隊道奇，成為道奇隊封王的重要拼圖之一，休季佛雷爾提以2年3500萬美元合約重返老虎。

佛雷爾提近日在Podcast節目「Flippin' Bats Podcast」中談到大谷翔平，「他對每個人都很熱情，非常專業且有禮貌，無論是誰進入球員休息室，他都會主動迎接。」

佛雷爾提對大谷場下的舉止印象深刻，「當有訪客來到球隊時，儘管不一定與大谷有關，但他總是會特地從椅子上站起來，主動與對方握手、打招呼。這或許是大家都應該做的事，但並非所有選手都會這麼做，何況是像他這樣的大明星，你根本不會期待他這麼做。」

大谷上季以全職指定打擊身分締造「54轟59盜」的史詩壯舉，今年將重拾「二刀流」回到投手丘。回憶起與大谷並肩作戰的半年，佛雷爾提感嘆：「他真是難以置信的球員，實在太不可思議了，每當他站上場，我總覺得他又要繳出什麼驚人表現，而幾乎每次，他真的都做到了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中