晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》來洋基被改造成三壘手的27歲明星今年該守哪？布總給出答案

2025/02/19 17:54

奇澤姆。（法新社）奇澤姆。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基27歲明星球員奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在去年來到條紋軍後，守備位置也從熟悉的二壘改成從未守過的三壘。今年洋基先發三壘人選再度面臨考驗，奇澤姆是否會續守三壘，總教練布恩（Aaron Boone）給出答案。

奇澤姆是一位天生的游擊手，2021、2022年主要擔任二壘手，2023年移防中外野，去年上半季也持續擔綱中外野大觀。洋基在交易大限前將奇澤姆從馬林魚延攬過來後，將他改造成三壘手，而他在適應的過程中表現出色，出局製造值（Outs Above Average, OAA）為「8」。

此休季明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）轉戰老虎，二壘防區出現空缺，而三壘防區的人選也在未定之天。對於奇澤姆來季究竟該守哪裡，洋基總教練布恩今受訪表示，「我不想讓他在不同位置來回跑，我認為讓他回到二壘，同時讓卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、拉梅修（DJ LeMahieu）、培拉薩（Oswald Peraza）、維瓦斯（Jorbit Vivas）或其他有機會競爭的球員來角逐三壘，這樣安排比較合理。」

布恩強調，奇澤姆無論在哪個守備位置，都能成為菁英級別的防守者，但自己更期待他與游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）在中線搭檔，「他在二壘更有機會發會出極具破壞力的表現。」不過布恩也語帶保留，「目前我計劃讓他守二壘，但這個決定仍可能有所調整。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中