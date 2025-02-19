MLB》來洋基被改造成三壘手的27歲明星今年該守哪？布總給出答案

奇澤姆。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基27歲明星球員奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在去年來到條紋軍後，守備位置也從熟悉的二壘改成從未守過的三壘。今年洋基先發三壘人選再度面臨考驗，奇澤姆是否會續守三壘，總教練布恩（Aaron Boone）給出答案。

奇澤姆是一位天生的游擊手，2021、2022年主要擔任二壘手，2023年移防中外野，去年上半季也持續擔綱中外野大觀。洋基在交易大限前將奇澤姆從馬林魚延攬過來後，將他改造成三壘手，而他在適應的過程中表現出色，出局製造值（Outs Above Average, OAA）為「8」。

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此休季明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）轉戰老虎，二壘防區出現空缺，而三壘防區的人選也在未定之天。對於奇澤姆來季究竟該守哪裡，洋基總教練布恩今受訪表示，「我不想讓他在不同位置來回跑，我認為讓他回到二壘，同時讓卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、拉梅修（DJ LeMahieu）、培拉薩（Oswald Peraza）、維瓦斯（Jorbit Vivas）或其他有機會競爭的球員來角逐三壘，這樣安排比較合理。」

布恩強調，奇澤姆無論在哪個守備位置，都能成為菁英級別的防守者，但自己更期待他與游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）在中線搭檔，「他在二壘更有機會發會出極具破壞力的表現。」不過布恩也語帶保留，「目前我計劃讓他守二壘，但這個決定仍可能有所調整。」

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