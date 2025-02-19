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MLB》紅襪強打不願讓三壘 柏格曼回應：為了贏我能守任何位置

2025/02/19 18:48

柏格曼。（資料照，美聯社）柏格曼。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪當家強打德弗斯（Rafael Devers）昨日受訪時，表明新球季不會讓出三壘手的位置，而今年轉戰紅襪的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）則回應，他願意守任何位置，只為幫助球隊贏球。

德弗斯昨日被問及新賽季是否會讓出三壘並轉戰指定打擊，他透過翻譯明確表明三壘就是他的位置，而在這段訪談過後，德弗斯也與柏格曼一同在總教練柯拉（Alex Cora）的家中共進晚餐。

被問到與德弗斯相處的過程，柏格曼坦言非常愉快，並稱讚德弗斯是位很出色的選手，「我們在球場一起訓練、練習接滾地球，互相討論對棒球的看法和贏球的方式，以及談論對於今年球季興奮的心情。昨日我們也一起吃晚餐，相處過程非常棒。」

雖然柏格曼上個賽季在三壘的優異守備，讓他榮獲生涯首座金手套，但他表示，若教頭柯拉認為這是對球隊最好的方法，他也願意轉戰二壘防區，「我認為在休息室的每個人很關心要如何贏球，並會不惜一切代價助隊奪勝，這同時也是我所專注的目標，因此不管AC（指柯拉）叫我守哪我都會去。」

柏格曼繼續補充道：「我覺得這裡的每個人都很相信自己的能力，我認為我們每個人都相信只要我們齊心協力，我們就有很大的機會成為一支常勝軍。但對我來說，我能為自己發聲，我會去守任何位置只為幫助球隊獲勝。」

德弗斯。（資料照，今日美國）德弗斯。（資料照，今日美國）

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