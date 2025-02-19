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經典賽資格賽熱血開打！北藝中心第二主場邀大家一起「Team Taiwan」

2025/02/19 18:47

北藝中心。（資料照）北藝中心。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025年世界棒球經典賽（WBC）台灣區資格賽，將於2月21日至25日在台北大巨蛋開打，台灣隊將迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜等隊。台北市體育局長王泓翔今（19日）表示，將於21日、22日及23日在台北表演藝術中心的北斗座及天狼座戶外廣場打造「第二主場」現場直播，邀請球迷們一起「挺台灣」。

王泓翔表示，台灣隊挾帶去年在世界棒球12強賽登頂冠軍的氣勢，全國熱血棒球迷也爭相想搶進「台灣主場」為台灣隊應援，體育局特加開戶外應援場，歡迎所有球迷齊聚一同為中華隊加油，現場設有400吋及250吋的雙投影布幕，並有味全龍隊啦啦隊「小龍女」們熱情應援，陪伴所有無法進入現場的球迷們，也能透過直播一起見證台灣隊擊潰強敵、挺進世界列強的經典時刻。

他說，台灣隊21日對戰西班牙、22日對戰南非、23日對決勁敵尼加拉瓜隊時，場外號召上千球迷在北藝中心戶外廣場一起高聲加油吶喊，共同重現12強賽最撼動人心的「台式應援」集氣送入大巨蛋，扮演最佳第十號隊友。

體育局指出，「第二主場」規劃八百個座位，將於賽前兩小時開放民眾入場，現場將發放加油棒、小國旗等應援小物，賽事期間味全龍隊「小龍女」啦啦隊們現場帶動應援；此次經典賽資格賽不僅攸關臺灣於世界棒壇的排名，更是擦亮「世界冠軍」招牌的關鍵戰役，亟需全國球迷集氣為台灣隊加油。

世界棒球經典賽（WBC）台灣區資格賽，將於2月21日至25日在台北大巨蛋開打，台灣隊將迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜等隊。台北市體育局長王泓翔今（19日）表示，將於21日、22日及23日在台北表演藝術中心的北斗座及天狼座戶外廣場打造「第二主場」現場直播，邀請球迷們一起「挺台灣」。 （台北市體育局提供）世界棒球經典賽（WBC）台灣區資格賽，將於2月21日至25日在台北大巨蛋開打，台灣隊將迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜等隊。台北市體育局長王泓翔今（19日）表示，將於21日、22日及23日在台北表演藝術中心的北斗座及天狼座戶外廣場打造「第二主場」現場直播，邀請球迷們一起「挺台灣」。 （台北市體育局提供）

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