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中職》轉隊首戰無失分 廖任磊、李吳永勤好的開始

2025/02/19 19:12

廖任磊。（富邦悍將提供）廖任磊。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕今年轉投富邦悍將的廖任磊和李吳永勤，昨天在首場熱身賽對韓職樂天巨人二軍各投1局無失分，新球季、新環境有了好的開始。

廖任磊面對4名打者，沒有被安打，投出1次觸身球。廖任磊表示，去年9月離開味全龍之後，將近5月個沒有比賽，投球的感覺還有點陌生，還好打者很捧場，除了觸身球那個打席，打者都是兩、三球就出棒打成內野飛球，變化球都還沒有用到。

廖任磊表示，去年季後曾經考慮到墨西哥、季內瑞拉冬季聯盟或日本獨立聯盟投球，但是都沒有成行，感謝富邦邀請加盟，讓他終於安下心來，目前狀況調整大約8成，主要是缺少比賽的感覺，要從熱身賽去加強。

李吳永勤用12球連續解決3名打者，投出1次三振。李吳永勤表示，職棒生涯已經第10年了，過去在中信兄弟總是一、二軍之間上上下下，每年春訓為了爭取開幕一軍，都想得太多而綁手綁腳，來到富邦雖然希望能整季待在一軍，但是也有豁出去的決心，上場就全力表現，不再綁手綁腳。

廖任磊和李吳永勤都表示，投手教練郭永志和許銘傑，都很願意花時間和選手溝通，而不是單向地要求照他們的方式練，練習的效果很不錯，期待今年在他們的幫助下，有不一樣的表現。

李吳永勤。（富邦悍將提供）李吳永勤。（富邦悍將提供）

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