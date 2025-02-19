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MLB》兩年前自認是洋基最強游擊手！失落前大物坦言今年是生涯關鍵

2025/02/19 20:20

培拉薩。（資料照）培拉薩。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近年洋基新星沃爾普（Anthony Volpe）竄起，如今已站穩球隊游擊大關，這讓前大物游擊培拉薩（Oswald Peraza）的地位越顯尷尬。但早在2年前的春訓，培拉薩認為，自己是條紋軍裡最好的游擊手。

培拉薩曾在2022與2023年入選《MLB Pipeline》百大新秀，起初他被視為洋基未來游擊接班人，當時外界更推測，洋基可能會讓沃爾普改守二壘，因為沃爾普的傳球與守備範圍不及培拉薩。然而2023年春訓，沃爾普在守備端表現穩健，19場熱身賽更繳出0.309高打擊率。

相較之下，培拉薩雖然守備不是問題，但打擊率僅0.190。最終沃爾普贏得先發游擊地位，便在新人年就摘下金手套獎，打擊也逐漸進步；反觀培拉薩過去2年大部分都在小聯盟或傷兵名單，在有限的機會裡也都無法證明自己，合計只在大聯盟出賽56場，打擊率0.191。

談起當時的競爭，現年24歲的培拉薩表示：「在我心裡，我認為自己是球隊最好的游擊手。」他也仍期待在今年扭轉局勢，「雖然已經是2年前的事，但對我來說還是有點難過，我知道沃爾普很優秀，他是金手套得主，但我也仍在等待我的機會，也許就是今年。」

培拉薩與沃爾普。（資料照）培拉薩與沃爾普。（資料照）

培拉薩坦言，今天對他的職棒生涯非常關鍵，「我已經沒有小聯盟下放權，我也有點焦慮。但目前感覺還不賴，心理狀態也很穩定。」培拉薩知道洋基的主戰游擊已經交給沃爾普，但他仍堅持自己最擅長的位置，就是游擊防區。

培拉薩生涯在小聯盟打擊率為0.258，敲出58轟、攻擊指數0.776，但這樣的表現始終未能轉換上大聯盟，對此培拉薩認為，更多的上場時間或許仍幫助他適應，「在大聯盟打擊真的很難，但如果有更多比賽機會，我相信自己打擊會變更好。」

「我喜歡小聯盟的斯克蘭頓，但我再也不想回去了。」培拉薩堅定說道。「我今年的目標是進入開季名單，我能做的就是全力以赴。春訓之後結果會如何，我無法控制，但這是2025年，也許今年事情會有所不同。 」

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