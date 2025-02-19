MLB》轉練一壘負擔降低 紅雀球星康崔拉斯盼出賽與全壘打創新高

康崔拉斯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯蹲捕場次來到774場的紅雀球星康崔拉斯（Willson Contreras），今年球季將轉戰一壘防區，以往都要蹲捕並與投手合作訓練的他，春訓轉變角色使康崔拉斯感到負擔變低，並希望今年能突破自己生涯的出賽與開轟數。

生涯打擊成績不俗的康崔拉斯，去年球季依舊穩定輸出，繳出.262/.380/.468的打擊三圍，外帶15轟與36分打點，標準化攻擊指數（OPS+）137，但在5月因為接捕時造成妨礙打擊導致左手臂骨折，整季僅留下84場出賽。

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球團為了保護康崔拉斯的選手生涯，棒球事務總裁莫茲里爾克（John Mozeliak）決定讓他在今年球季起轉戰一壘，今年春訓也針對一壘守備加強訓練，康崔拉斯坦言現在不必再因為研究對手的球探報告，以及花時間與自家投手一同訓練而負擔過重，甚至直呼現在有非常多時間可以訓練，「想成為好打者其中一個最大的關鍵點，是要花時間去思考每一個打席或看影片做調整，現在我可以專注在打擊上，能花時間與其他打者討論並詢問他們這些問題，讓我感覺很放鬆。」

新球季即將到來，康崔拉斯也希望以突破生涯出賽數與全壘打數作為目標（生涯最高138場出賽，全壘打支數24支），「這感覺完全不同，但我確實覺得我有更多時間去做其他的練習，而且我不用太過著急。」

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