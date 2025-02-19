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UBA》台師大打敗中信 明天跟世新決戰誰贏誰晉4強

2025/02/19 20:51

林佳蓉攻下16分、11籃板及4助攻，帶領台灣師大贏球。（大專體總提供）林佳蓉攻下16分、11籃板及4助攻，帶領台灣師大贏球。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣師大今天在UBA公開女一級6強複賽，陣中經驗最豐富的林佳蓉倒數37.56秒關鍵兩分入袋後，台師大最終以59：52打敗中信學院，也讓所剩的2席4強資格，將在明天6強賽的最終日才能確定。

台師大克服上半場打完落後的劣勢，在第三節就成功以19：11超車，不過雙方差距很近，第四節就站上領先位置，只是中信也是努力追分，而林佳蓉的關鍵兩分，讓台師大吃下定心丸，至於中信菜鳥許婉昀雖獲得3罰機會卻僅命中1球，也讓球隊反撲功虧一簣，最終由台師大帶走6強賽的第2勝。

已經是碩士班的林佳蓉絕對是贏球功臣，她攻下16分、11籃板及4助攻，林品妤13分、10籃板，江子柔斬獲14分。

台師大6強戰績2勝2敗和世新大學、中信學院、佛光大學平分秋色，不過佛光提前確定立於不敗，繼文化大學後，成為第2隊前進4強的隊伍。

台師大明對決世新，贏家將直接收下4強門票，至於中信要對上4連勝的文化大學。

中信今天其實戰勝台師大就能晉級4強，如今輸球也陷入淘汰危機，因為她們目前2敗分別輸世新、台師大，中信想躋身4強，只能自己明天全力戰勝文化。

林佳蓉攻下16分、11籃板及4助攻，帶領台灣師大贏球。（大專體總提供）林佳蓉攻下16分、11籃板及4助攻，帶領台灣師大贏球。（大專體總提供）

台灣師大擊敗中信學院，晉級4強還有機會。（大專體總提供）台灣師大擊敗中信學院，晉級4強還有機會。（大專體總提供）

台灣師大擊敗中信學院，晉級4強還有機會。（大專體總提供）台灣師大擊敗中信學院，晉級4強還有機會。（大專體總提供）

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