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亞洲杯桌球賽》林昀儒直落三擺平印度對手 馮翊新5局扳倒南韓一哥首勝都到手

2025/02/19 21:15

林昀儒直落三擊敗印度選手塔克爾，首勝到手。（取自ITTF官網）林昀儒直落三擊敗印度選手塔克爾，首勝到手。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在第34屆亞洲杯桌球賽男單小組賽首役，以直落三擊退印度選手塔克爾；22歲的馮翊新則在化解2個賽末點後，以3:2扳倒世界排名12的南韓一哥張禹珍，締造生涯最重大勝利。

世界排名14的林昀儒和排名61的塔克爾在青少年時期交手3次，取得2勝1負，不過上一次交手已是2016年，今天再度對決戰況依舊緊繃，首局小林在4:1開局下被追到8平，隨後正手搶攻得手連拿2分，10:8率先聽牌，雖然錯個1個局點，仍有驚無險以11:9拿下。

次局，林昀儒在9:7領先下連續接發球失誤，被追到9平，隨後小林把握住自己兩顆發球，11:9再下一城。

第3局，雙方比數交替上升，林昀儒在8:9落後下靠著多變的發球和招牌反手擰連拿3分，11:9鎖定勝利。

世界排名55的馮翊新去年在沙烏地大滿貫賽、亞錦賽，兩度以1:3敗給張禹珍，今天等到復仇機會，小馮首局雖以7:11失守，但第2局克服2:8落後，11:9後來居上，也打出氣勢，第3局再以11:8拿下。

馮翊新扳倒南韓一哥張禹珍，首勝開胡。（取自WTT官網）馮翊新扳倒南韓一哥張禹珍，首勝開胡。（取自WTT官網）

張禹珍在第4局展開反攻，7:1強勢開局，11:7扳平戰局。

決勝局高潮迭起，馮翊新開局後以5:2、8:5領先，但經驗豐富的張禹珍隨後接發球多次擰拉得手，反倒以10:9逼出賽末點。

馮翊新展現抗壓性，連續救回兩個賽末點後，以13:11後來居上，也中止對戰2連敗。

另一場男單小組賽，「海巡王子」黃彥誠以6:11、6:11、11:9、7:11敗給世界排名11的中國名將林高遠，吞下首敗。

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