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中國山東男足亞冠聯賽突退賽 傳擔心南韓球迷持六四敏感照片

2025/02/20 02:36

〔中央社〕中國山東男足今天突然退出「亞足總冠軍聯賽」與南韓球隊的賽事，理由是球員身體嚴重不適。據報導，這可能與山東男足最近對南韓球隊的政治挑釁有關，據傳南韓球迷計畫在本賽展示「六四天安門事件」等政治敏感照片，以示報復。

韓聯社報導，亞足總冠軍聯賽（AFC Champions League，簡稱亞冠聯賽）發表聲明指出，中國山東泰山足球俱樂部表明將不會參加今天與南韓蔚山HD俱樂部的比賽。

據報導，山東泰山是在比賽開始前約2小時突然作出退賽決定，引發外界關注。據悉，該聯賽不允許僅放棄一場比賽，如要棄賽只能退出整個賽事。

香港足球周刊、香港01等港媒報導，根據網路消息，山東泰山退賽可能與該隊上週與南韓光州FC對戰時的政治挑釁有關。

據報導，這起事件發生於2月11日，當日中國主場球迷高舉已故南韓獨裁者全斗煥的肖像，意圖以「光州事件」歷史慘劇嘲弄和貶低對手，引起光州FC及光州市民不滿。

除了全斗煥的照片，根據體育頻道ESPN，中國球迷當天也展示北韓領袖金正恩等人的照片，這對南韓人而言相當敏感。

香港獨立媒體報導，據悉南韓球迷已準備好以牙還牙，計畫於今晚蔚山HD對客隊山東男足的比賽中高舉「中國不能接受」的照片，包括8964（六四天安門事件）的相片。（編輯：陳正健）1140221

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