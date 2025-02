MLB》佐佐木朗希首次Live BP震撼隊友！國聯冠軍賽MVP盛讚：很難打

佐佐木朗希今天進行首次的實戰投打練習。(圖片取自道奇X)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天進行首次的實戰投打練習(Live BP),跟他對決的球員都對他讚譽有加,更認為他有機會成為一名相當出色的投手。

名列各大媒體百大新秀排行榜榜首的佐佐木朗希,在今天首次實戰登板吸引許多人到場觀看,他共主投2局,有被打安打也有送出三振,而其他出局數則都是滾地球。練習結束後,佐佐木朗希表示,整體來說他的速度更快了,儘管在面對打者時投出不少壞球,但球大致上都可以投到自己要的位置。

被佐佐木朗希三振的前國聯冠軍賽MVP,生涯169轟的羅沙里歐(Eddie Rosario)表示,「他很難打,無法預測他指叉球的動向,不知道球到底會跑進好球帶還是在好球帶之外。」今年羅沙里歐與道奇簽下附帶春訓邀請的小聯盟約,希望能一拚開季上大聯盟的位置。

Roki Sasaki is on the mound for the Dodgers for the first time.



New era among us pic.twitter.com/KbhwQ3Kgq7