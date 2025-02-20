MLB》佐佐木朗希首次Live BP震撼隊友！國聯冠軍賽MVP盛讚：很難打

佐佐木朗希今天進行首次的實戰投打練習。（圖片取自道奇X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天進行首次的實戰投打練習（Live BP），跟他對決的球員都對他讚譽有加，更認為他有機會成為一名相當出色的投手。

名列各大媒體百大新秀排行榜榜首的佐佐木朗希，在今天首次實戰登板吸引許多人到場觀看，他共主投2局，有被打安打也有送出三振，而其他出局數則都是滾地球。練習結束後，佐佐木朗希表示，整體來說他的速度更快了，儘管在面對打者時投出不少壞球，但球大致上都可以投到自己要的位置。

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被佐佐木朗希三振的前國聯冠軍賽MVP，生涯169轟的羅沙里歐（Eddie Rosario）表示，「他很難打，無法預測他指叉球的動向，不知道球到底會跑進好球帶還是在好球帶之外。」今年羅沙里歐與道奇簽下附帶春訓邀請的小聯盟約，希望能一拚開季上大聯盟的位置。

Roki Sasaki is on the mound for the Dodgers for the first time.



New era among us pic.twitter.com/KbhwQ3Kgq7 — Dodgers Nation （@DodgersNation） February 19, 2025

韓裔外野手艾德曼（Tommy Edman）今天有對佐佐木朗希敲出安打，同時透露佐佐木朗希的難纏之處，他直言速球有很大的落差，很明顯有些上竄與橫移的尾勁，而指叉球的下墜幅度很大。「我認為這是為何兩種球能搭配這麼好的原因。」

另一位對佐佐木朗希敲安的工具人柏特（David Bote）提到他的滑球，朗希只對艾德曼投一顆滑球，但對柏特投了比較多顆，而這顆滑球被認為是尚需琢磨的第三球種：「這很難說，很難跟他先前的狀況相比，但他還年輕，會持續為他所需要的東西進行調整。所以無論教練團想要讓他發展什麼球路，我認為他都會到達他需要的水準。」

儘管佐佐木朗希被認為需要好好發展第二種變化球，才能夠在大聯盟以先發投手的身分站穩腳步，但球團對佐佐木朗希依舊相當有信心，總管高梅茲（Brandon Gomes）表示，他將球控制在本壘板附近的能力與球速，以及指叉球的控制，基本上這兩顆球就已經很夠了。「基礎就在那，而且重點是他還很年輕，還有發展的空間。」

佐佐木朗希本次練投吸引眾多的觀眾，就連有些道奇球員都表示未曾見識過這番場景，他們也對佐佐木朗希的反應感到印象深刻，柏特就說道：「能夠在這麼多人的關注下進行實戰投打練習，那真的需要很大的膽量。他上場展現自己的投球並處理所有的狀況，他看起來心理素質非常強大，這讓我覺得他會成為一個更加出色的投手。」

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