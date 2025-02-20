晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》春訓Live BP體驗自動電子好球帶 達比修苦笑：我不喜歡...

2025/02/20 07:51

達比修有。（法新社）達比修有。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕教士日籍38歲老將達比修有今天在春訓做實戰投打練習（Live BP），並體驗自動電子好球帶（ABS，automated ball-strikes）以及挑戰系統。達比修受訪對此苦笑，「我不喜歡。」

達比修有今天在Live BP中登板共投31球，其中他丟一顆內角變化球，起初判定為好球讓對手站著不動吞三振，但自家打者提出挑戰，結果系統顯示挑戰成功，讓達比修有的三振沒了。

被問到對於電子好球帶的感想，達比修有苦笑說，自己認為有2顆是好球的球路，被判定為壞球，「我不喜歡。」這番話逗樂現場媒體。

大聯盟自2021年在小聯盟賽場導入電子好球帶系統，昨天宣布在今年13座春訓球場、以及超過60％的仙人掌聯盟比賽，都將採用ABS系統。過去官方都是在小聯盟測試ABS，這次首次在大聯盟層級的賽事測試這個系統。

根據《ESPN》報導，春訓期間，各隊在每場比賽都有兩次挑戰機會，挑戰成功能保留挑戰權；只有打者、捕手、投手可以挑戰，而且必須在主審判定好球帶後立即發起挑戰。而挑戰的方式是選手迅速輕拍自己的球帽或是頭盔。

今年小聯盟3A例行賽將使用電子好球帶的挑戰系統，讓大聯盟官方決定是否要在2026年於大聯盟賽場實施。

大聯盟官方提供的數據顯示，電子好球帶的挑戰系統中，一次挑戰需花約17秒。在小聯盟賽事的試驗中，挑戰成功率約為50％，平均每場出現3.9次的挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中