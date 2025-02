MLB》春訓Live BP體驗自動電子好球帶 達比修苦笑：我不喜歡...

達比修有。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕教士日籍38歲老將達比修有今天在春訓做實戰投打練習(Live BP),並體驗自動電子好球帶(ABS,automated ball-strikes)以及挑戰系統。達比修受訪對此苦笑,「我不喜歡。」

達比修有今天在Live BP中登板共投31球,其中他丟一顆內角變化球,起初判定為好球讓對手站著不動吞三振,但自家打者提出挑戰,結果系統顯示挑戰成功,讓達比修有的三振沒了。

被問到對於電子好球帶的感想,達比修有苦笑說,自己認為有2顆是好球的球路,被判定為壞球,「我不喜歡。」這番話逗樂現場媒體。

大聯盟自2021年在小聯盟賽場導入電子好球帶系統,昨天宣布在今年13座春訓球場、以及超過60%的仙人掌聯盟比賽,都將採用ABS系統。過去官方都是在小聯盟測試ABS,這次首次在大聯盟層級的賽事測試這個系統。

根據《ESPN》報導,春訓期間,各隊在每場比賽都有兩次挑戰機會,挑戰成功能保留挑戰權;只有打者、捕手、投手可以挑戰,而且必須在主審判定好球帶後立即發起挑戰。而挑戰的方式是選手迅速輕拍自己的球帽或是頭盔。

今年小聯盟3A例行賽將使用電子好球帶的挑戰系統,讓大聯盟官方決定是否要在2026年於大聯盟賽場實施。

大聯盟官方提供的數據顯示,電子好球帶的挑戰系統中,一次挑戰需花約17秒。在小聯盟賽事的試驗中,挑戰成功率約為50%,平均每場出現3.9次的挑戰。

We just had a preview of the ABS Challenge system during Yu Darvish’s live BP!



A strike call overturned into a ball. Take a look: pic.twitter.com/XMA1BvRqus